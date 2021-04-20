جنرال أمريكي: هناك شكوك عميقة في التعويل على طالبان كشريك في المفاوضات

قال قائد عسكري أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن لديه شكوكًا عميقة في التعويل على حركة طالبان كشريك في المفاوضات، بينما تستعد الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها من أفغانستان في غضون الشهور المقبلة، والتركيز على الدبلوماسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الأسبوع الماضي إنه سيتم سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان ابتداء من الأول من أيار/مايو، لإنهاء أطول حرب أمريكية، رافضًا دعوات لبقائها لضمان التوصل إلى حل سلمي للحرب الداخلية الطاحنة في البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي في اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: ”لدي شكوك عميقة في التعويل على طالبان.. لكن ينبغي أن نرى ماذا سيفعلون هنا“.

ومضى ماكنزي قائلًا: ”إذا كانوا يريدون أي شكل من الاعتراف الدولي بأفغانستان في المستقبل.. فسيكون عليهم الوفاء بالاتفاقات التي أبرموها“، مضيفًا أن الجيش الأمريكي سيظل قادرًا على مراقبتهم والتحقق من أفعالهم.

وحكمت طالبان أفغانستان من عام 1996 حتى عام 2001 عندما أطاحت بها قوات تقودها الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت تشن الحركة حربًا طويلة وما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد.

وأثار انسحاب القوات الأجنبية مخاوف من إمكانية نشوب حرب أهلية شاملة في البلاد، مما يتيح لتنظيم ”القاعدة“ مجالًا يعيد فيه تجميع صفوفه ويدبر هجمات جديدة على الولايات المتحدة وأهداف أخرى.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير أن للقاعدة ما يصل إلى 500 مقاتل في أفغانستان، وأن طالبان تحتفظ بعلاقة وثيقة مع التنظيم المتشدد.

وتنفي طالبان أي وجود للقاعدة في أفغانستان.

ولدى إعلانه سحب القوات، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستراقب التهديد وتعيد تنظيم قدرات مكافحة الإرهاب لديها، وتحتفظ بأصول كبيرة في المنطقة للرد على أي تهديدات للولايات المتحدة مصدرها أفغانستان.

وقال ماكنزي إنه سيقدم لوزير الدفاع خطة لقوات مكافحة ”الإرهاب“ من خارج أفغانستان بحلول نهاية الشهر، محذرًا من أن فقدان الشبكة العسكرية الأمريكية الحالية والقدرات المخابراتية المتصلة بها سيكون له تأثير.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، الأحد الماضي، إن أحدًا لا يمكنه أن يقدم ضمانات حول مستقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، حتى مع تشديده على أن الولايات المتحدة ستواصل التركيز على التهديدات النابعة من البلاد.