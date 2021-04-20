أمريكا ترى مباحثات فيينا إيجابية ولكن الطريق ما يزال طويلاً

نقلت وكالة ”رويترز“ الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 كانت إيجابية، لكن الطريق لا يزال طويلا.

وأضاف برايس أن المبعوث الأمريكي روب مالي يستكشف نهجا ملموسا بشأن خطوات ينبغي لإيران والولايات المتحدة اتخاذها للعودة للامتثال لاتفاق 2015.

وقال في إفادة صحفية اعتيادية: ”الطريق أمامنا أطول على الأرجح مما قطعناه في هذه المرحلة“.

وكانت قناة ”برس تي في“ الإيرانية قد نقلت عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء، قوله إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات عن طهران بل تعليقها.

وقال المصدر إن ”التوجيه الأمريكي في المفاوضات هو فقط تعليق العقوبات، وليس رفعها بالكامل، وإذا تم رفع بعض العقوبات، تنوي الولايات المتحدة تمديدها على فترات 120 يومًا و180 يومًا“.

وأضاف أن ”واشنطن وافقت فقط على فترة تحقق قصيرة مدتها أسبوع واحد يتم خلالها السماح لإيران في تنفيذ العديد من المعاملات، ولم يتم قبول التحقق المعقول، الذي لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر للمعاملات النفطية“.

وأشار المصدر إلى أن ”نية الولايات المتحدة في عدم رفع العقوبات بالكامل والقبول بالرفع المؤقت لبعض العقوبات؛ من أجل العودة للاتفاق النووي حتى تتمكن واشنطن من استخدام إمكانية آلية تحريك ضد إيران“.

وأكد أنه ”إذا وافقت طهران على آلية رفع العقوبات أو تمديد عدم فعاليتها في فترات 120 يومًا و 180 يومًا، ستكون الولايات المتحدة قادرة على فرض الاتفاق النووي 2 و3 على إيران“، في إشارة إلى فرض اتفاق نووي جديد.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله عددا من الناشطين السياسيين في البلاد، إن ”بلاده تتفاوض اليوم في فيينا بقوة أكثر من أي وقت مضى“، مضيفًا أنه ”إذا تصرف الأمريكيون في إطار الصدق، فسنستنتج قريبًا أننا حافظنا تمامًا على الإطار الذي وضعه المرشد علي خامنئي في المفاوضات“.

من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي: إن اجتماعات فيينا بين إيران ومجموعة ”4+1“ بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، ”مكثفة وصعبة للغاية، لكنها تسير في الطريق الصحيح“.

وأوضح أن ”كل طرف من أطراف الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، قدم مسودة مشروع لتحديد كيفية تنفيذ واشنطن ما يجب عليها اتخاذه، وآلية عودة طهران لالتزاماتها“، كما حذر من وقف المفاوضات إذا تحوّلت إلى ”استنزافية“.