ولي العهد السعودي يبحث الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية اليونان

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس، في مدينة جدة غربي المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ويحسب الوكالة: ”بحث ولي العهد السعودي في مكتبه بجدة اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس، العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، كما بحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها“.

وحضر الاجتماع، نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع، نيكولاس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس.