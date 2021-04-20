"جون أفريك": من التلميذ إلى الرئيس.. محطات فارقة في حياة إدريس ديبي

روى تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الناطقة بالفرنسية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل من حياة الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي توفّي اليوم بعد أيام قليلة من فوزه بولاية رئاسية سادسة وبعد مسيرة امتدت إلى عقود نجا فيها من عدة عواصف.

ويتوقف تقرير ”جون أفريك“ عند المحطة الأولى لحياة إدريس ديبي عندما كان يدرس في مدرسة الطيران شمال فرنسا، وقال إنّ الضابط التشادي الشاب آنذاك لم يجد صعوبة هناك، في سن الخامسة والعشرين كان الطفل القادم من بيردوبا (شمال شرق) يشعر براحة أكبر من زملائه في التمارين التي يقومون بها وفي بعض الأحيان ساعد رفيقه بينيندو تاتولا الذي أصبح فيما بعد رئيس أركانه على تجاوز بعض المواقف الصعبة.

ويؤكد التقرير أن إدريس ديبي، الطالب السابق في المدرسة القرآنية في تينيه ومدرسة فادا الفرنسية كان رياضيًا بارعًا، وفي مدرسة الضباط في نجامينا التي انضم إليها في العام 1975 بعد حصوله على البكالوريا العلمية عمل أيضًا كقائد للمجموعة وقد كان يحتل المرتبة الأولى دائمًا في المسابقات القتالية.

ويتابع التقرير:“كانت السياسة بعيدة جدًا عن اهتمامات الرئيس المستقبلي وهو يلاحظ باهتمام العواصف التي هزت تشاد منذ سقوط فرانسوا تومبالباي“.

ويضيف أنه في أواخر السبعينيات“عاد إدريس ديبي من هازبروك وانضم إلى زعيم غوران الذي تمرد على الرئيس فيليكس مالوم الذي أطيح به في العام 1979، وكان له دور بارز في قيادة التمرد“.

وتابع:“في هذه المناطق التي ولد فيها أعدَّ ديبي، مرتديًا زيه وخريطة في يده، قواته لهجمات البرق التي فاجأت الضحايا عند الفجر، ويصف متمرد سابق“أعمدة تويوتا تخترق جهاز العدو بسرعة 80 كم في الساعة، كرة نارية حقيقية“ وقد أطلق ضابط فرنسي في ذلك الوقت على ديبي لقب ”راعي البقر“، حيث كان يجلس على صناديق المؤن أو يتكئ على غطاء محرك السيارة تحت حرارة المسرح التشادي“.

ويتابع التقرير:“في 7 يونيو / حزيران 1982، دخل المتمردون إلى العاصمة حسين حبري وإدريس ديبي جنبًا إلى جنب، الأول يأخذ السلطة والثاني يصبح نائبًا لرئيس القوات المسلحة وبعد ذلك بعامين قاد حملة القمع في الجنوب المعروفة باسم ”سبتمبر الأسود“ والتي تهدف إلى إخضاع لجان الدفاع عن النفس للسلطة المركزية.

ويشير التقرير إلى أن“الثنائي لم يدم طويلًا ففي العام 1985 أرسل حبري شقيقه الأصغر إلى باريس للانضمام إلى الصف الثالث والعشرين من المدرسة العسكرية ورأى ديبي في ذلك أول تهميش له وفي العام 1986 في نجامينا تم تعيين إدريس ديبي مستشارًا ”بسيطًا“ للرئيس ما اعتُبر مؤشرًا لانعدام الثقة.

ووفق التقرير فقد“كان ديبي، مستشار الدفاع، الوزارة التي عينها حبري لنفسه، يقف إلى جانب الرئيس عندما قام الأخير بدعم مالي من إدارة رونالد ريغان بإخماد تمرد الهاجري في العام 1987 بينما بلغ الانقسام أعلى درجاته رسميًا في العام 1989، ففي 2 أبريل / نيسان، بعد اقتناعه برصد علامات الخيانة اتهم حبري شقيقه الأصغر وكذلك ابن عمه حسن جاموس القائد العام للجيوش وإبراهيم إيتنو وزير الداخلية لإثارة الانقلاب، وفي الحادي عشر من الشهر هرب جاموس قبل أن يتم القبض عليه، ثم قُتل في ظروف غامضة، وعرف إبراهيم إيتنو نفس المصير، أما ديبي المصاب فتمكن من الفرار، وبعد القتال في جبال هاجر مرفين غادر إلى سربا ثم إلى الجنينة في دارفور السودانية، حيث لجأ مع رئيس السجن المركزي.

ويقول التقرير إنه بعد هذه المحنة“استولى إدريس ديبي على العاصمة نجامينا، في ديسمبر / كانون الأول 1990، وكان التساؤل حينها:“كيف سنقود تشاد؟“ وكانت خريطة الطريق الخاصة به واضحة لخصها أحد أقاربه قائلًا:“كان علينا أن نجعل البلد خاضعًا للحكم“ وقد وعد رئيس مجلس الدولة المعين آنذاك بتنظيم مؤتمر وطني بهدف وضع دستور جديد تم افتتاحه، في يناير/ كانون الثاني 1993، وفي أبريل/ نيسان، تم انتخاب فيديل عبد الكريم منغار رئيسًا للوزراء في المرحلة الانتقالية، بينما تولى ديبي منصب رئيس الدولة، لكن وراء الكواليس يخشى أن تكون المؤسسات الجديدة غير مستقرة للغاية أو بعبارة أخرى من أن سلطته قد تقوضها سلطة رئيس الحكومة“.

ويشير التقرير في هذا السياق إلى أنه ”في يونيو 1993 خلال زيارة إلى فرنسا اكتشف ديبي شعبية رئيس وزرائه لدى الفرنسيين ما ضاعف من مخاوفه من أن يكون منغار منافسًا له، ومن ثم عمل على تقديم اقتراح لتوجيه اللوم إلى رئيس الوزراء الذي حل محله ديلوا كاسيريه كوماكوي، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام“.

ويتابع التقرير:“حاول منغار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 1996، ولكن تم اعتبار ترشيحه غير مستجيب للشروط، فتم استبعاده ليخوض إدريس ديبي الجولة الثانية ضد وادل عبد القادر كاموق ويبدأ الرئيس ولايته الأولى الكاملة ومدتها 5 سنوات قبل أن يُعاد انتخابه في 2001، وفي 2006 منذ الجولة الأولى“ ويعلق أحد الدبلوماسيين التشاديين قائلًا:“بين عامي 1996 و2006 تعلم ديبي تدريجيًا استخدام مختلف أدوات الدولة وانتهى به الأمر بالسيطرة عليها جميعًا“.

الحلف التشادي الفرنسي

ويمضي التقرير في رواية مسيرة ديبي في رئاسة البلاد، وينقل عن أحد الدبلوماسيين السابقين قوله إنّ ”العام 2008 هو لحظة مهمة عندما نجح رئيس الدولة التشادية في بناء علاقة قوية مع الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي كما سيفعل لاحقًا مع فرانسوا هولاند“ ما دفع به إلى إرسال قوات إلى مالي لإسناد الجيش الفرنسي الذي تدخل هناك العام 2011.

ويشير التقرير إلى أهمية التحالف بين ديبي والفرنسيين“الذين كانوا يعلمون أن العديد من المشاكل في الساحل تنبع من تدخلهم في ليبيا ضد القذافي“ ويضيف أنه“بالإضافة إلى الشبكات العسكرية، ودوائر المخابرات الباريسية، كان إدريس ديبي مقربًا من الجنرال بينوا بوغا، رئيس الأركان الفرنسي، وقبل كل شيء من وزير الدفاع جان إيف لودريان، وفي العام 2014 أصبح ديبي ”زعيم منطقة الساحل“.

وفي آخر محطة للرئيس الراحل يشير التقرير إلى اجتماع شعبي كبير، في 13 مارس / آذار 2021، حيث تم تزيين ملعب إدريس محمد أويا في نجامينا بالكامل بالألوان: الأزرق، والأبيض، والأصفر، وهي ألوان الحزب الذي أسسه إدريس ديبي قبل 3 عقود، وكان يومها المرشح لولاية سادسة وأطلق حملته الانتخابية ستقوده إلى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في 11 أبريل/ نيسان“.

ويضيف التقرير:“القناع على وجهه والعلم في يده رئيس الدولة الذي تم رفعه إلى رتبة المشير في العام 2020 يبدو مرتاحًا وواثقًا من أنه وربما أكثر من الانتخابات السابقة هو المرشح الأبرز“ وهو ما حصل فعلًا، حيث فاز من الجولة الأولى، لكن الموت كان له بالمرصاد.