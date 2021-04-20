المتمردون في تشاد يتعهدون مواصلة الهجوم بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توعد المتمردون الذين يشنون منذ تسعة أيام هجوما على النظام التشادي بالوصول إلى نجامينا ورفضوا ”رفضا قاطعا“ تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة نجل إدريس ديبي إتنو، الذي قتل خلال معركة في محاولة للجمهم على ما أفاد ناطق باسمهم وكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم جبهة التناوب والتوافق كينغابي أوغوزيمي دي تابول في اتصال هاتفي أجري معه من ليبرفيل: ”نرفض رفضا قاطعا المرحلة الانتقالية وننوي مواصلة الهجوم“.

وكان الجيش التشادي والحكومة قد أكدا ”القضاء“ على قافلة المتمردين وقتل 300 منهم.

وأضاف: ”تشاد لا يحكمها نظام ملكي، يجب ألا يكون هناك انتقال للسلطة من الأب إلى الابن“.

وتابع: ”قواتنا في طريقها إلى نجامينا، لكننا سنترك ما بين 15 إلى 28 ساعة لأبناء ديبي لكي يدفنوا والدهم وفق العادات“.

في 11 نيسان/ أبريل يوم الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الدولة من الدورة الأولى، قامت جبهة ”فاكت“ التشادية بتوغل في شمال البلاد من ليبيا.