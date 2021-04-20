إيران ترى أن محادثات فيينا تتقدم وتحذر من المطالب غير المنطقية

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن محادثات فيينا تتقدم برغم الصعوبات، لكنه حذر من أن طهران ستوقف المفاوضات إذا واجهت ”مطالب غير منطقية“ أو إضاعة للوقت.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن ”تقييم عباس عراقجي… للاتجاه الحالي للمحادثات، هو أنها تتقدم، رغم المصاعب والتحديات القائمة“.

ونسبت وسائل الإعلام إلى عراقجي قوله، إن ”الوفد الإيراني سيوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب إضافية وتضييع الوقت ومساومات غير منطقية“.

من جهته، قال مبعوث روسيا في المحادثات، إن الأطراف وافقت على أن يبدأ الخبراء في العمل على ”تسلسل محتمل لخطوات عملية“؛ بهدف إعادة الالتزام بالاتفاق بالكامل.

وأضاف ميخائيل أوليانوف على تويتر: ”بالنظر إلى التقدم الذي تحقق في محادثات فيينا حتى الآن، قررت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تشكيل مجموعة عمل ثالثة للتعامل مع تسلسل محتمل لخطوات عملية تؤدي للعودة بالكامل للاتفاق النووي الإيراني“.‎

بدوره، قال نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، إنريكي مورا، إن إيران والولايات المتحدة والقوى العالمية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق من أجل إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال مورا الذي يرأس المحادثات في فيينا: ”تحقق تقدم على مدى الأسبوعين الماضيين. لكن ثمة الكثير من العمل المطلوب. تم تشكيل مجموعة خبراء ثالثة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتسلسل“.

إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، إن المحادثات بين الجانبين، وكذلك مع الولايات المتحدة، على نحو غير مباشر، ستتواصل في الأسبوع المقبل.

وذكر الاتحاد بعد اجتماعات هذا الأسبوع: ”سوف تنعقد اللجنة المشتركة مجددا لمواصلة عملها في الأسبوع المقبل“.

وأضاف في بيان: ”جدد المشاركون التأكيد على عزمهم على مواصلة جهودهم الدبلوماسية المشتركة… وعبر الاتصالات الفردية المستمرة للمنسق مع كافة الأطراف والولايات المتحدة“.