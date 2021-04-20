تقرير: الليكود يقترح على نتنياهو عرض فكرة "التناوب" على غانتس مجددا

يواصل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، مساعيه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من خلال مقترح جديد ينهي أزمة التشكيل، مع اقتراب موعد انتهاء مدة التفويض الممنوحة من الرئيس الإسرائيلي.

ودعا مسؤولو الحزب نتنياهو أن يعرض التناوب على رئاسة الحكومة على رئيس حزب ”أزرق أبيض“، بيني غانتس، لمدة عامين، وهو الاتفاق الذي كان ساريا بين الجانبين قبل حل الكنيست وإجراء الانتخابات الرابعة، وفق تقرير لموقع ”زمان“ العبري.

وبحسب التقرير الذي نشره الموقع، اليوم الثلاثاء، فإن العرض الذي اقترحه حزب ”الليكود“، يعني أن يكون غانتس خلال هذه الفترة نائبا لنتنياهو، ثم بعد ذلك بعامين يتسلم غانتس رئاسة الحكومة مرة أخرى.

وقال التقرير، إن ”هذه الفكرة تهدف إلى استعادة اتفاق التناوب على الموقع بين نتنياهو وغانتس قبل عام بالضبط، والذي رفض نتنياهو الالتزام به“، لافتا إلى أن الليكود يعتقد أنه في ظل الظروف التي نشأت، فهذه أفضل خطوة يمكنه القيام بها.

ونقل الموقع العبري عن مصدر من حزب ”الليكود“، قوله: ”يجب أن يأتي نتنياهو إلى غانتس ويخبره أن كلينا الآن في حكومة واحدة“، لافتا إلى أن هذا هو الحل الأفضل لنتنياهو أيضا.

ولا يزال مصير حكومة نتنياهو عالقا بين رفض الأحزاب اليمينية دعم القائمة العربية الموحدة من جهة، وعدم تمكنه من إقناع زعيم حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر من الانضمام لائتلاف حكومي، ما يجعل خيارات نجاح نتنياهو ضئيلة، في الوقت الذي تزداد فيه فرص خصمه يائير لابيد والمعسكر المعارض لنتنياهو في تشكيل الحكومة.