المحافظون في ألمانيا يختارون لاشيت مرشحا للمستشارية ومنافسه ينسحب‎

اعترف ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الثلاثاء، بهزيمته أمام زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا آرمين لاشيت، ليقود الأخير بذلك التحالف المحافظ في الانتخابات الاتحادية، التي تجرى في ألمانيا، في سبتمبر/ أيلول.

وسيكون لاشيت بذلك مرشحا عن التحالف الذي يضم حزبه وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق له في بافاريا، ليخوض السباق الانتخابي للفوز بالمستشارية، لكن لاشيت يواجه معركة حامية الوطيس لإثارة إعجاب الناخبين وكسب أصواتهم، بعد أن نفرهم تعامل هذا التحالف الحاكم مع جائحة كوفيد-19.

وقرر زودر الانسحاب والاعتراف بالهزيمة، بعد أسبوع من التنافس مع لاشيت على الترشح، انتهى بدعم أعضاء بارزين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للاشيت، خلال الليل، أثناء اجتماع داخلي.

وقال زودر للصحفيين في ميونيخ: ”اجتمع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أمس، وقرر أننا نقبل ذلك ونحترم ذلك“.

وتابع قائلا: ”اتصلت بآرمين لاشيت وهنأته… باسم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وشخصيا. أتمنى لآرمين لاشيت النجاح في المهمة الصعبة الملقاة على عاتقه، ونقدم له دعم حزبنا“.

ويشعر الكثير من المحافظين بالقلق بشأن فرصهم في انتخابات مقررة يوم 26 سبتمبر أيلول، إذ يلاحقهم الخضر بفارق نقاط قليلة في استطلاعات رأي، كما أنها أول انتخابات يخوضونها دون المستشارة أنجيلا ميركل، التي ستترك المنصب بعد 16 عاما في السلطة.

وهنأت ميركل، التي قادت المحافظين إلى تحقيق أربعة انتصارات متوالية، لاشيت على فوزه بالترشيح للمنصب في الانتخابات.

وقالت وفقا لتغريدة نشرها المتحدث باسمها: ”أتطلع لتعاوننا في الأشهر المقبلة“.