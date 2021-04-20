نائب رئيس البرلمان الإيراني يكذب "عراقجي": الأمريكيون يتواجدون بفندق المفاوضات في فيينا

أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، اليوم الثلاثاء، تواجد مندوبين من الولايات المتحدة الأمريكية في فندق ”جراند“ الذي يحتضن المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية فيينا منذ يوم الخميس الماضي.

وقال علي نيكزاد في جلسة برلمانية جرى عقدها اليوم: ”خلافا لمزاعم رئيس لجنة التفاوض الإيراني نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، أمام لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، يتواجد الأمريكيون في فندق التفاوض في فيينا“.

وأضاف نيكزاد: ”لقد قال عراقجي إن الأمريكيين لم يكونوا في الفندق لإجراء محادثات ولم تجر معهم مفاوضات، يجب على الحكومة عدم التصرف خلال القانون الذي شرعه البرلمان لمواجهة العقوبات الأمريكية“، لافتا إلى أنه لا فائدة من المفاوضات ما لم يتم رفع كافة العقوبات.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي نفى مشاركة مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مفاوضات فيينا، زاعما أن ”المسؤولين الأمريكيين لم يسمح لهم بالتواجد في فندق جراند الذي يحتضن المفاوضات“.

وأكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن ما لم تقرر الأخيرة العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018 ثم قامت بتشديد العقوبات على إيران.

وبدأت إيران مطلع يناير الماضي، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% بذريعة الضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، لكنها زادت هذا المستوى إلى 60% بعد استهداف منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان في الـ 11 من أبريل الجاري.