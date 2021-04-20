ترامب عن بوتين: لقد أعجبت به وهو أعجب بي

يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن على الولايات المتحدة ”التوافق“ مع روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه انسجم بشكل رائع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب: ”لقد أعجبت به وهو أعجب بي، وهذا جيد وليس سيئا“.

واعتبر الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون أن التوافق مع روسيا والصين أمر جيد أيضا، وقال إن المشكلة مع الصين هي فيروس كورونا.

كما أكد ضرورة ”التوافق“ مع كوريا الشمالية كذلك.

وأشار الزعيم الأمريكي السابق إلى أنه عندما شغل سلفه باراك أوباما منصب رئيس الولايات المتحدة، قال إن المشكلة الأكبر هي أنه ”ستكون هناك حرب“.

وقال ترامب: ”لكن لم تكن هناك حرب، لقد توافقت بشكل جيد مع كيم جونغ أون، لقد أعجبت به وهو أعجب بي ولا يوجد شيء سيئ في ذلك“.