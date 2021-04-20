السفير الأمريكي لدى موسكو يعود لواشنطن هذا الأسبوع على وقع تصاعد التوتر

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، الثلاثاء، أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة ”هذا الأسبوع“ لإجراء ”مشاورات“، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس لوكالة فرانس برس نقلا عن السفير: ”أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة (جو) بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا“.

ويأتي هذا الإعلان، بعد ساعات قليلة من خبر نقله موقع ”أكسيوس“ الأمريكي، قال إن السفير سولفان، أكد أنه ”يعتزم البقاء في روسيا، بالرغم من أن الكرملين نصحه بالعودة إلى الولايات المتحدة للتشاور مع الإدارة الأمريكية“.

وتصاعد التوتر أخيرا بين أمريكا وروسيا، عقب إعلان واشنطن، الخميس الماضي، سلسة عقوبات شملت طرد 10 دبلوماسيين روس، وحظرا على البنوك الأمريكية لشراء ديون مباشرة صادرة عن روسيا بعد 14 يونيو.

وردت موسكو، الجمعة، بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرض قيود مختلفة من شأنها أن تعرقل عمل البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، فضلا عن حظر المؤسسات الأمريكية والمنظمات غير الحكومية على أراضيها بسبب ”تدخلها العلني“ في السياسة الروسية الداخلية.

لكن موسكو لم تطرد سوليفان، بل استدعاه الكرملين للقاء مسؤول كبير في السياسة الخارجية، هو يوري أوشاكوف، الذي أوصاه بالعودة إلى واشنطن للتشاور مع مسؤولي بايدن.

وأشار التقرير إلى أن روسيا استدعت الشهر الماضي سفيرها لدى الولايات المتحدة، للتشاور بشأن مستقبل العلاقات مع واشنطن، في خطوة جاءت بعدما قال بايدن إن بوتين ”سيدفع الثمن“ لتدخله المفترض في الانتخابات الأمريكية.

لكن بايدن اقترح على الرئيس الروسي عقد قمة في دولة محايدة، قائلا: ”حان وقت خفض التصعيد“، معتبرا أنه ”من الضروري عقد لقاء ثنائي هذا الصيف في أوروبا من أجل إطلاق حوار استراتيجي حول الاستقرار“ في مجال نزع الأسلحة والأمن.

في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن بوتين تحدث أول عن ضرورة تطبيع العلاقات وخفض التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تنظر بـ“إيجابية“ إلى مقترح البيت الأبيض عقد القمة بين بوتين وبايدن رغم التوتر بين البلدين.