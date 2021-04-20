إيران: لن نقدم تنازلات في محادثات فيينا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده لن تقدم أي تنازلات للأطراف الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وأضاف ربيعي في مؤتمر صحفي: ”لسنا في عجلة من أمرنا، ولن نقدم تنازلات“، موضحا أن ”وفد الحكومة الإيرانية المفاوض في فيينا يقوم بإطلاع المسؤولين المعنيين خطوة بخطوة على هذه المفاوضات، وسياستنا المحددة في محادثات فيينا قائمة على توجيهات المرشد علي خامنئي“.

ونفى ربيعي أن تكون لدى حكومة الرئيس حسن روحاني أي دوافع انتخابية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في مايو 2018.

كما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن ”رفع العقوبات سيكون له تأثير إيجابي على حياة الإيرانيين، ويمكن أن يكون مقدمة لزيادة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف يونيو المقبل وتحقيق رغبات المرشد الأعلى“.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، نفى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي، وجود مباحثات تحت عنوان ”اتفاق مؤقت“ مع مجموعة 4+1، بشأن رفع العقوبات وإعادة العمل بالاتفاق النووي.

وقال عراقجي: ”إيران تناقش فقط الخطوة الأخيرة في رفع العقوبات عن الشعب الإيراني، والشائعات مثل اتفاق مبني على خطوة مقابل خطوة أو اتفاق مؤقت لا أساس لها من الصحة“.

وأكد كبير المفاوضين أن وفد بلاده ملتزم بموقف المرشد علي خامنئي بعدم السماح للمفاوضات في فيينا بأن تكون ”استنزافا للوقت“، مشيرا إلى أن ”أي قرار بشأن عملية ونتائج المحادثات سيتم اتخاذه في طهران“.