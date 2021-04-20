الكشف عن تفاصيل مفاجئة في وفاة شرطي أمريكي بعد هجوم "الكابيتول"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفاد تقرير تضمن نتائج تشريح جثة الشرطي الأمريكي الذي أعلن موته بعد الهجوم على الكابيتول، بأن الشرطي الذي فارق الحياة غداة الهجوم الذي شنّه متظاهرون موالون لدونالد ترامب في كانون الثاني/يناير، توفي جراء أسباب ”طبيعية“ بعد إصابته بجلطتين دماغيتين.

وأثارت وفاة الشرطي براين سيكنيك مشاعر حزن لدى عدد كبير من الأمريكيين. وسُجي جثمانه في الكابيتول خلال تكريم استثنائي حضره الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي البدء، نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مصادر مجهولة قولها إن الشرطي أُصيب بمادة يتمّ رشّها من مطفأة حريق، إلا أن هذه الرواية استُبعدت فيما بعد. وبقيت وفاته غامضة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد الحادثة.

وخلص الطبيب الشرعي للعاصمة الفدرالية واشنطن فرانشيسكو جي. دياس إلى أن براين سيكنيك تعرض لجلطتين دماغيتين.

وفي تقريره، يروي الطبيب الشرعي ما حصل مع الشرطي البالغ 42 عاما، على مدى ساعات قبل وفاته.

في السادس من كانون الثاني/يناير الساعة الـ14,20، تعرّض الشرطي لرشّ مادة كيميائية ”في الخارج“ أمام الكابيتول. ثم نحو الساعة الـ22,00، انهار براين في حرم الكابيتول قبل أن يتمّ نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى في واشنطن.

وتوفي في اليوم التالي في السابع من كانون الثاني/يناير ”نحو الساعة الـ21,30“ في المستشفى.

وختم الطبيب بالقول إن ”ظروف الوفاة طبيعية“.

في الـ15 من آذار/مارس، وجّهت السلطات الأمريكية إلى رجلين تهمة رشّ الشرطي بـ“رذاذ الدب“، وهو هباء جوي قوي يُستخدم في المناطق البرية في الولايات المتحدة لإبعاد الدببة.

ويواجه جوليان خاطر (32 عاما) وجورج طانيوس (39 عاما) تسع تهم بينها ”الاعتداء على عنصر بسلاح خطير“ إلا أنهما غير ملاحقَين بتهمة القتل.

وقُتل أربعة أشخاص خلال الهجوم هم: متظاهرة تعرضت للضرب على يد شرطي، وثلاثة أشخاص آخرين لأسباب مختلفة.

ووجه مجلس النواب إلى الرئيس السابق دونالد ترامب تهمة ”التحريض على التمرد“، إلا أن مجلس الشيوخ برأه بعد محاكمة أثارت ضجة كبيرة في شباط/فبراير.