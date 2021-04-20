تحت ضغط الشارع.. الحكومة الباكستانية تسعى لتصويت برلماني على طرد سفير فرنسا

قال وزير الداخلية الباكستاني إن الحكومة ستسعى لتصويت في البرلمان يوم الثلاثاء على طرد السفير الفرنسي، بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا.

وطرد السفير واحد من أربعة مطالب رئيسية لحركة (لبيك باكستان) المتشددة التي تقوم باحتجاجات منذ أكثر من أسبوع بسبب نشر رسوم تصور النبي محمد.

وبدأت باكستان أمس الاثنين محادثات مع الحركة.

وقال الوزير شيخ راشد أحمد في بيان مسجل بالفيديو: ”بعد مفاوضات طويلة مع حركة لبيك باكستان، تم الاتفاق على أن نطرح مشروع قرار في البرلمان اليوم لطرد السفير الفرنسي“.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، الاثنين، أنه تم إطلاق سراح 11 عنصراً من الشرطة الباكستانية احتجزهم متظاهرون ينتمون إلى ”لبيك باكستان“ بعد إجراء مفاوضات معهم.

وقام أنصار الحركة باحتجاز الشرطيين رهائن، الأحد، خلال تظاهرات عنيفة مناهضة لفرنسا جرت في لاهور عقب دعوة الحزب إلى طرد السفير الباكستاني.

ونشر مقطع فيديو على الإنترنت، الأحد، أكدت شرطة لاهور صحته، وظهر فيه شرطيون مصابون بجروح بعضهم مدمى ويحمل آثار كدمات وعلى رؤوسهم ضمادات.