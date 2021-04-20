صحف عالمية: تباطؤ تطعيم كورونا في الدول النامية وخلاف حول الملف النووي الإيراني

تابعت أبرز الصحف العالمية الصادرة الثلاثاء، العديد من الملفات المتنوعة، وكان أبرزها المخاطر التي تتعرض لها العديد من الدول النامية في ظل تفشي فيروس كورونا، والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الانشقاق بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الملف النووي الإيراني.

مخاطر كورونا على الدول النامية

رأت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن جهود التطعيم ضد فيروس كورونا في الدول الفقيرة تباطأت إلى حد كبير، ما وضع الكثيرين أمام دفاعات ضعيفة ضد الوباء، حيث بدأ عبء الجائحة ينتقل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ”المبادرة المدعومة من منظمة الصحة العالمية والدول الثرية لتقديم اللقاحات مجاناً إلى 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل قلّصت مؤخراً عدد الجرعات المقرر نقلها إلى تلك الدول بنهاية مايو المقبل، وإن المبادرة المعروفة باسم كوفاكس ستقوم بتسليم 145 مليون جرعة بدلاً من 240 مليونا، نظراً لأن الهند، المورد الرئيسي للقاحات، توقفت عن تصديرها إلى حد كبير، في ظل محاربتها للتفشي الواسع للفيروس في الداخل“.

وأضافت أن ”هذا يؤدي إلى توسيع الفجوة العملاقة الموجودة بالفعل بين الدول الغنية والفقيرة. ففي الوقت الذي تم فيه تقديم أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة، فإن مبادرة كوفاكس لم تقدّم سوى أقل من 41 مليون جرعة من خطتها التي تصل إلى ملياري جرعة بنهاية 2021″، لافتة إلى أن ”بطء وتيرة التطعيم في الدول الفقيرة يمكن أن يخلق مشاكل بالنسبة لباقي العالم، حيث يعتقد علماء الأوبئة أن الفشل في تطعيم معظم العالم النامي يمكن أن يمثل ذخيرة كبيرة لانتشار الفيروس ويمنحه فرصة للتحور، والانتقال المحتمل إلى الدول المتقدمة“.

وأردفت أن ”أحد أسباب ضعف الطلب على اللقاحات في بعض الدول، بحسب مسؤولين صحيين، يتمثل في القرار الذي اتخذته بعض الدول الأوروبية لفرض قيود على استخدام لقاح أسترازينيكا بالنسبة للشباب، في ضوء الحالات النادرة التي شهدت حدوث جلطات دموية بالنسبة للبعض“.

وبحسب الصحيفة، فقد قامت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بتعليق توزيع لقاح جونسون آند جونسون، حيث تقوم بالتحقيق في تقارير مماثلة، بينما قامت مبادرة كوفاكس والاتحاد الأفريقي بتوقيع طلبات كبرى للحصول على لقاح جونسون آند جونسون في النصف الثاني من العام الجاري.

خلافات مستمرة حول إيران

أفادت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ بأن إسرائيل ترى أن إيران تتفوق على الولايات المتحدة في ملف المفاوضات الجارية حالياً في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في تحليل إخباري نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن ”المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر اجتمع لأول مرة منذ شهرين الاثنين لمناقشة التهديد الإيراني، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة وإيران نحو إحياء الاتفاق النووي الموقع 2015، والذي تعارضه إسرائيل بشدة، وانسحب منه ترامب قبل 3 سنوات“.

وأضافت أنه ”لم يصدر أي بيان رسمي عن اجتماع المجلس الأمني المصغر، ولا حتى بيان مقتضب كما هو الحال في بعض الأحيان. لذا فإن ما استخلصه الجمهور من ذلك الاجتماع جاء بالدرجة الأولى من مصدر حضر اللقاء، وصرح لوسائل إعلام مختلفة أن الوزراء يشعرون بالقلق الشديد إزاء سعي واشنطن للوصول إلى صفقة إيرانية بأي ثمن. والإيرانيون يعرفون ذلك“.

ونقلت عن المسؤول قوله إن ”هذا ليس وضعاً يريد الأمريكيون من خلاله الثبات على مواقفهم، إنهم يقدّمون أكثر مما يطلبه الإيرانيون، ويتمثل هدفهم في الوصول إلى الاتفاق أياً كانت التكلفة. ويدرك الإيرانيون أن الاتفاق سوف يتم توقيعه، أياً كان الأمر، بالتالي فإنهم يبذلون قصارى جهدهم كي يحققوا أكبر قدر ممكن من المكاسب. يسمع الأمريكيون مخاوفنا، لكن السؤال حول ما إذا كانوا ينصتون بالفعل، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو التصعيد مع إيران“.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة إن ”تلك التصريحات لا تستهدف في الأصل توجيه رسالة استياء إلى الولايات المتحدة في ما يتعلق بنهجها مع إيران، خاصة مع وجود قنوات اتصال مباشرة بين إسرائيل وواشنطن في هذا الصدد، لكن الرسالة تستهدف الرأي العام الإسرائيلي من جهة، ولأغراض سياسية من جهة أخرى، حيث يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يوضح للإسرائيليين أنه عندما يتعلق الأمر بإيران، فإنه سيكون مستعداً وقادراً على الوقوف مجدداً في وجه الإدارة الأمريكية“.

تصعيد جديد للتوتر الأمريكي الصيني

ذكرت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإبرام أول صفقة أسلحة مع تايوان، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بينها وبين الصين.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ”الصفقة المكونة من 40 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع، تعتبر مؤشراً على استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتايوان“، مبينة أن ”الصين ترسل طائرات حربية مقاتلة إلى المجال الجوي التايواني بشكل شبه يومي منذ مطلع العام الجاري، وتحذّر الولايات المتحدة بالبقاء بعيداً، حيث ترى بكين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي بوصفها جزءاً من أرضها، وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا اقتضت الحاجة“.

وتابعت أن ”الولايات المتحدة لديها اتفاقية أمنية مع تايوان، تقوم بمقتضاها بتقديم ما يكفي من السلاح والتقنية لمساعدتها في ردع أي غزو لأراضيها. ووافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على 20 صفقة سلاح مع تايوان، من بينها حزمة تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار“.

وأردفت أن ”المناقشات المتعلقة بمدفع هاوتزر بدأت إبان وجود ترامب في البيت الأبيض، وقد أبلغ المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعمل بمثابة السفارة هناك، الحكومة التايوانية بأن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، سوف تبلغ الكونغرس قريباً بالصفقة المقررة، وفقاً لما ذكره موقع إخباري تايواني أمس الاثنين“.

وختمت الصحيفة تقريرها بقولها: ”أشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن صفقة السلاح ليس لها أي علاقة بالزيارة الأخيرة التي قام بها كريستوفر دود، السناتور الأمريكي السابق، وصديق بايدن. وقالت إن المباحثات الخاصة بتلك الصفقة قائمة بالفعل من قبل هذه الزيارة“.