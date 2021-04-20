2000 مسؤول إسرائيلي يوجهون رسالة تحذير إلى إدارة بايدن

كشف موقع أمريكي، تفاصيل رسالة وجهها أكثر من ألفي مسؤول عسكري إسرائيلي متقاعد، إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتحذيرها من العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وجاء في الرسالة التي كتبها المسؤولون العسكريون الإسرائيليون ونشرها موقع Washington Free Beacon أن إدارة الرئيس الأمريكي ماضية في خطوات العودة للاتفاق النووي الإيراني وتتجاهل مخاوف إسرائيل الأمنية.

وقالت الرسالة إن ”الاندفاع إلى التفاوض مع إيران يعرض إسرائيل وحلفاءها للخطر بشكل مباشر، وأنهم قلقون من أن إدارة بايدن وعددا من الدول الأوروبية تشجع العودة إلى الاتفاق مع إيران مع تجاهل مخاوف الدول الأكثر عرضة للتهديدات من إيران“.

كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن النظام الإيراني يسعى بشكل صريح وعلني إلى تدمير إسرائيل، مضيفة أن ”منع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية، ومواجهة الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني أمر أساسي لمنع حدوث كارثة“.

ولفت المسؤولون إلى أن هناك العديد من المبادئ التي يجب على الإدارة الأمريكية والأطراف الأوروبية الالتزام بها خلال أي مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق نووي مجدداً.

ومن بين المحددات التي طرحها المسؤولون الإسرائيليون عدم العودة إلى اتفاق 2015 الأصلي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن هذه الصفقة فشلت في القضاء على قدرات إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، ومنحت إيران تصريحًا بأنشطتها النووية غير المعلنة، وفشلت في طلب تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، على حد قول الرسالة.

كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن هذا الاتفاق سمح لإيران بنشر صواريخ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفشل في معالجة دعم النظام الإيراني للإرهاب.

ولفت المسؤولون الإسرائيليون في رسالتهم إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، سمحت لإيران بمواصلة تشغيل أجزاء رئيسية من برنامج التخصيب النووي كجزء من العديد من التنازلات المكتوبة في اتفاق 2015.

وأشاروا إلى أن هذا يضفي الشرعية على البرنامج النووي الإيراني، ويضعه على طريق الحصول على أسلحة نووية في المستقبل.

كما دعا المسؤولون الإسرائيليون، لضرورة أن يتضمن أي اتفاق جديد السماح بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أي وقت وأي مكان، والسماح لمفتشين نوويين دوليين بالوصول إلى مواقعها العسكرية السرية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون: ”بالنظر إلى سجل النظام الإيراني في الإخلال بوعوده النووية بشكل متكرر، يجب أن تتضمن أي اتفاقية جديدة عمليات تفتيش شاملة في أي وقت وفي أي مكان، بما في ذلك المنشآت العسكرية“.

كما دعوا إلى إدراج قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أي اتفاقية جديدة، مشددين على أن أي تنازلات من جانب إدارة بايدن غير مقبولة.