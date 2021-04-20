تقرير: التشيك تزيد رقعة التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، الإثنين، أن تبادل طرد الدبلوماسيين بين روسيا وجمهورية التشيك، خلق بؤرة توتر جديدة في سياق العلاقات المتدهورة أصلا بين موسكو والاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى إعلان موسكو أن 20 دبلوماسيا تشيكيا غير مرغوب فيهم ردا على طرد 18 دبلوماسيا روسيا من براغ يوم السبت متهمين بالتجسس، معتبرا أن ”قطعة القماش تحترق بين روسيا وجمهورية التشيك“.

وأضاف أن ”القرار يحمل بحسب السلطات الروسية، أثر الولايات المتحدة؛ ما خلق بؤرة توتر جديدة تشتعل في سياق العلاقات المتدهورة بالفعل بين روسيا والاتحاد الأوروبي“.

وشجبت وزارة الخارجية الروسية ”عملا غير ودي“ من براغ، واستدعت السفير التشيكي في موسكو فيتسلاف بيفونكا، لإبلاغه بأن 20 من مساعديه أمامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ووفق التقرير فقد ”نددت الدبلوماسية الروسية بطرد عملائها وعلقت على قرارها قائلة: ”في محاولة لإرضاء الولايات المتحدة في سياق العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا، تجاوزت السلطات التشيكية أسيادها من خارج الولايات المتحدة في هذا الصدد“ وفق تعبيره.

ويعلق التقرير بأنه ”في هذه الاضطرابات الدبلوماسية ظهر شبحان من الماضي، ففي الوقت ذاته الذي تم فيه طرد الدبلوماسيين الروس بتهمة التجسس أكدت براغ يوم السبت أن لديها أدلة دامغة تشير إلى تورط عملاء المخابرات العسكرية الروسية في تفجير مستودع ذخيرة في فلاتشوفيتسي (شرق البلاد) تسبب في مقتل شخصين في عام 2014“.

وهناك رجلان يحملان جوازات سفر روسية مطلوبان من قبل الشرطة التشيكية لدورهما المزعوم في هذا الانفجار، وهما رجلان لهما نفس أسماء المشتبه بهم في محاولة تسميم العميل المزدوج سيرجي سكريبال في سالزبوري البريطانيية عام 2018.

وينقل التقرير عن مكسيم ساموروكوف، نائب رئيس تحرير موقع مركز كارنيجي للأبحاث على الإنترنت: ”يبدو الأمر كما لو أن خطوط المواجهة قد تحجرت في أوروبا الشرقية والجميع مدعوون إلى اختيار أحد الجانبين“.

ويشير التقرير إلى أن ”هذه القضية تنشأ في سياق أزمة سياسية إذ أقال الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، وزير الخارجية الموالي لأوروبا توماس بيتريتشك، يوم الإثنين، والذي عارض استخدام اللقاح الروسي دون ضوء أخضر أوروبي كما انتقد بيتريشك إمكانية مشاركة مجموعة روساتوم الروسية في مشروع في القطاع النووي“.