إيران: لن نقبل باتفاق "نووي" مؤقت في محادثات فيينا

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي، مساء الاثنين، أن طهران ترفض أي مقترح لإبرام اتفاق مؤقت في المحادثات النووية مع مجموعة 4+1 في فيينا.

وقال عراقجي، في حديث نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن ”مقترح التوصل لاتفاق مؤقت في محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 ليس مطروحاً ولن نقبله، ولا توجد مسألة من هذا القبيل في المحادثات“.

وأضاف أن ”إيران تتحدث فقط عن الخطوة الأخيرة في رفع العقوبات الجائرة، والشائعات مثل الخطط التدريجية أو الاتفاق المؤقت لا أساس لها من الصحة“.

وتابع عراقجي أن ”إيران كما أكد المرشد علي خامنئي لن تسمح بإطالة أمد المفاوضات بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه لن تتسرع في الوصول إلى اتفاق وتنص على أن الحوارات يجب أن يتم إجراؤها بعناية، وبما يصب في مصلحة الوطن ومواقفه“.

وفي النهاية شدد عراقجي على أن ”أي قرار بشأن عملية ونتائج المحادثات سيتم اتخاذه في طهران، وسيقوم فريق التفاوض برفع تقارير إلى المسؤولين رفيعي المستوى بشكل منتظم“.

وتحدثت تقارير، في وقت سابق يوم الاثنين، أن إيران والقوى الدولية أحرزتا بعض التقدم بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018.

وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن المحادثات بالغة الأهمية في فيينا قد تسفر عن اتفاق مؤقت، لإتاحة المجال للدبلوماسية للعمل على تسوية دائمة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وانتهكت إيران بنود الاتفاق النووي عدة مرات منذ أيار/مايو 2019، وكان آخر هذه الخروقات رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % أواخر الأسبوع الماضي.