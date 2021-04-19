أوكرانيا تعلن طرد دبلوماسي روسي‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت أوكرانيا، يوم الإثنين، طرد دبلوماسي روسي اعتبرته ”شخصا غير مرغوب فيه“؛ في رد على إجراء مماثل اتخذته روسيا في حق قنصل أوكراني؛ على خلفية توترات بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو: ”أرسلت الوزارة، اليوم، مذكرة تعلن مستشارا في سفارة روسيا في كييف شخصا غير مرغوب فيه“، موضحا أن ”أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد“.

وكانت روسيا أعلنت يوم السبت، طرد قنصل أوكرانيا في سان بطرسبرغ بعد توقيفه لمدة وجيزة من قبل جهاز الأمن الروسي بتهمة حصوله على معلومات سرية.

#روسيا تطرد دبلوماسيا أوكرانيا بعد اعتقاله لاتهامه بالقيام بأنشطة تجسس pic.twitter.com/MMIDVwWx7U — إرم نيوز (@EremNews) April 17, 2021

واحتجت كييف على الخطوة ونفت صحة الاتهامات الموجهة إلى القنصل ألكسندر سوسونيوك.

وتأتي التطورات الأخيرة فيما نشرت روسيا عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية في إطار ”تدريبات عسكرية“ لمواجهة ”تهديدات“ حلف شمال الأطلسي، الذي تطمح كييف للانضمام إليه.