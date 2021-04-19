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أوكرانيا تعلن طرد دبلوماسي روسي‎
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 14:57 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 16:30 GMT

أوكرانيا تعلن طرد دبلوماسي روسي‎

أعلنت أوكرانيا، يوم الإثنين، طرد دبلوماسي روسي اعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه"؛ في رد على إجراء مماثل اتخذته روسيا في حق قنصل أوكراني؛ على خلفية توترات بين

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المصدر: ا ف ب

أعلنت أوكرانيا، يوم الإثنين، طرد دبلوماسي روسي اعتبرته ”شخصا غير مرغوب فيه“؛ في رد على إجراء مماثل اتخذته روسيا في حق قنصل أوكراني؛ على خلفية توترات بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو: ”أرسلت الوزارة، اليوم، مذكرة تعلن مستشارا في سفارة روسيا في كييف شخصا غير مرغوب فيه“، موضحا أن ”أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد“.

وكانت روسيا أعلنت يوم السبت، طرد قنصل أوكرانيا في سان بطرسبرغ بعد توقيفه لمدة وجيزة من قبل جهاز الأمن الروسي بتهمة حصوله على معلومات سرية.

واحتجت كييف على الخطوة ونفت صحة الاتهامات الموجهة إلى القنصل ألكسندر سوسونيوك.

وتأتي التطورات الأخيرة فيما نشرت روسيا عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية في إطار ”تدريبات عسكرية“ لمواجهة ”تهديدات“ حلف شمال الأطلسي، الذي تطمح كييف للانضمام إليه.

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