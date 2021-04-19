عقب 6 عقود من حكم الأخوين كاسترو.. انتخاب الرئيس الكوبي ميغيل أمينا عاما للحزب الشيوعي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

انتخب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمينا عاما للحزب الشيوعي، اليوم الإثنين، ليخلف راؤول كاسترو الذي سيتقاعد عن عمر 89 عاما، كما أعلن الحزب الوحيد في الجزيرة.

وكتب الحزب على تويتر، عقب هذه الانتخابات التي شارك فيها مندوبو الحزب: ”انتخب ميغيل دياز كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، خلال المؤتمر الثامن للحزب“.

ومع بلوغ يومه الأخير على رأس الحزب الشيوعي الكوبي، فسح راؤول كاسترو المجال أمام جيل جديد، في لحظة تاريخية عقب ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو.

وقال يوم الجمعة، في افتتاح مؤتمر الحزب في هافانا، تحت اسم ”مؤتمر الاستمرارية“: ”يُسعدني أن أعرف أنه يتمّ تسليم قيادة البلاد إلى مجموعة من القادة المستعدين“ الذين يدافعون عن ”مبادئ الثورة والاشتراكية“.

ويأتي تغيير رئيس الحزب الشيوعي في وقت حساس بالنسبة إلى الجزيرة الغارقة في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عاما، تحت تأثير تفشي فيروس كورونا وتعزيز الحظر الأمريكي المفروض عليها منذ العام 1962.

وبالنسبة للغالبية العظمى من الكوبيين، البالغ عددهم 11,2 مليون نسمة، فإن التغيير هو رمز قوي؛ لأنهم لم يشهدوا سوى قيادة فيدل كاسترو ثم شقيقه راؤول.