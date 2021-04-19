بوتين يتحدث عن المناخ خلال قمة افتراضية يستضيفها بايدن‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي خطابا، يوم الخميس، خلال قمة القادة الافتراضية حول المناخ، التي يستضيفها نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأضاف الكرملين، أن بوتين ”سيشرح نهج روسيا في إطار تعاون دولي واسع النطاق، يهدف إلى التغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ عالميا“.

ودعي 40 من قادة العالم إلى هذه القمة الافتراضية المقررة في 22 و23 نيسان/ أبريل والتي ستمثل عودة واشنطن إلى مكافحة ظاهرة تغير المناخ بعد انسحابها من اتفاق باريس تحت إدارة دونالد ترامب.

وفي نهاية آذار/ مارس، دعا جو بايدن فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ للمشاركة في هذه القمة إلا أن الأخير لم يؤكد بعد مشاركته.

ويأتي الرد الإيجابي من الروس وسط تصاعد التوتر بين الكرملين والغرب بشأن العديد من القضايا الدولية أبرزها قضيتا أوكرانيا والمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

ويبدو أن قضايا المناخ هي واحدة من مجالات التعاون الأخيرة الممكنة بين موسكو وواشنطن.

ووفقا للعديد من العلماء، تعد سيبيريا والمنطقة القطبية الشمالية من بين أكثر المناطق تأثرا بظاهرة تغير المناخ، وسجّلتا خلال السنوات الأخيرة درجات حرارة قياسية وحرائق ضخمة.

وفي بداية آذار/ مارس، أعلنت موسكو وواشنطن أنهما استأنفتا التعاون بشأن المناخ مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقد عقد ممثل الكرملين في هذا الشأن رسلان إيدلغيرييف محادثات مع المبعوث الأمريكي للمناخ ووزير الخارجية السابق جون كيري.