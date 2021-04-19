الكرملين يحذر أنصار المعارض نافالني من تنظيم احتجاجات دعما له

قال الكرملين اليوم الإثنين، إنه لا يقبل ما وصفه بالدعوات الاستفزازية لتنظيم احتجاجات في سائر أنحاء البلاد لدعم السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني، الذي تدهورت حالته الصحية بصورة خطيرة بعد إضرابه عن الطعام في السجن.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: إن ”السلطات ستعتبر التجمعات غير المصرح بها لإبداء الدعم لنافالني غير قانونية“.

وأعلن حلفاء نافالني عن خطط لاحتجاجات يوم الأربعاء المقبل، حيث يأملون أن تكون الأكبر في تاريخ روسيا الحديث.

وحذرت الولايات المتحدة روسيا من أنها ستدفع الثمن إذا مات نافالني في السجن وهو مضرب عن الطعام.

وأوضح بيسكوف، الذي أكد أنه ليس لديه أي معلومات عن حالة نافالني الصحية، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يمكنه اتخاذ أي إجراء لمراقبة الحالة الصحية للسجناء في روسيا.

وبدأ نافالني (44 عاما) الإضراب عن الطعام في 31 مارس/ آذار، احتجاجا على ما قال: إنه امتناع سلطات السجن عن توفير الرعاية الطبية الكافية له إثر إصابته بآلام في الساق والظهر.

وقالت سلطات السجون الروسية اليوم الإثنين، إنها قررت نقله إلى مستشفى مخصص للسجناء.