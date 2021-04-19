روسيا غاضبة من طرد دبلوماسييها في تشيكيا وتؤكد مواصلة الرد بالمثل على أي عقوبات

وصف الكرملين قرار جمهورية تشيكيا طرد 18 دبلوماسيا روسيا متهمين بالتجسس، بأنه ”استفزاز“.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة: ”نحن غير موافقين إطلاقا على مثل هذه الخلاصات“ حول دبلوماسيين روس، معتبرا أن ذلك ”استفزاز وعمل غير ودّي“.

وأعلنت روسيا، أمس الأحد، أن 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو، باتوا يعتبرون أشخاصا ”غير مرغوب فيهم“، ويجب عليهم مغادرة البلاد، مع نهاية يوم الإثنين 19 نيسان/ أبريل؛ وذلك ردا على خطوة مماثلة من براغ.

من جانب آخر، أعرب بيسكوف، عن رفض موسكو تحذيرات الدول الغربية حيال وضع المعارض أليكسي نافالني الصحي.

وقال المسؤول الروسي: ”لا يمكننا أن نقبل مثل هذه التصريحات من جانب ممثلي حكومات أخرى“، معتبرا أن هذا الموضوع ”يجب ألا يحظى باهتمام“ من جانبهم.

وأضاف: ”نحن لا نتابع الوضع الصحي للسجناء الروس“.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ”قلقه البالغ“ بشأن صحة نافالني، ودعا إلى ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنه“.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، قضية أليكسي نافالني، الذي قررت موسكو، في وقت سابق، نقله إلى المستشفى.

وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الكريملين إن روسيا ستواصل الرد بالمثل إذا تم فرض المزيد من العقوبات عليها، بعد أن ردت على إجراءات أمريكية جديدة، الأسبوع الماضي، تستهدف الديون السيادية وتدرج شركات روسية في القائمة السوداء.

وقال بيسكوف: ”مبدأ المعاملة بالمثل ثابت بشكل مطلق. هذه القرارات (الرد بالمثل) ستستمر إذا استمرت مثل تلك الممارسات“.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، قد قال الأحد، إن واشنطن أبلغت موسكو بأنه ”ستكون هناك عواقب“ إذا لقي المعارض أليكسي نافالني حتفه في السجن، حيث بدأ إضرابا عن الطعام.