استمرار الصراع داخل اليمين المحافظ الألماني حول خلافة ميركل

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

ما زال الصراع على أشده داخل اليمين الألماني، بشأن تعيين زعيم يخلف في الخريف أنجيلا ميركل، بعد انتهاء المهلة التي حددها للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، وسط صعوبات كبرى يواجهها معسكر المستشارة في نهاية عهدها.

وبعد مفاوضات استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع، خلف أبواب موصدة، فشل المسؤولون المحافظون في إيجاد تسوية بعدما كانوا يعتزمون التوصل إلى توافق في مهلة أقصاها، يوم الأحد.

وانتهت جولة مفاوضات أخيرة، ليل الأحد الإثنين، بدون تحقيق نتيجة، وفق وسائل الإعلام الألمانية.

وتجري المنافسة الداخلية لقيادة اليمين في الانتخابات التشريعية، في 26 أيلول/ سبتمبر، بين رجلين.

ويخوض السباق من جهة خلف ميركل على رأس الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت، وهو معتدل مؤيد للاستمرار في خط ميركل، مع التركيز على الوسط، ومن جهة أخرى رئيس حليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي ماركوس زودر، الذي يميل أكثر إلى اليمين.

ويملك لاشيت ورقتَين، الأولى أنّ حزبه هو الأكبر في التحالف، والثانية أنّه يحظى بدعم الكوادر الرئيسة في حزبه.

شعبية متدنية

لكنّ شعبيته لدى الرأي العام متدنية، وتفوقها شعبية منافسه بفارق كبير.

ووفقا لاستطلاع حديث أجرته محطة ”إيه آر دي“، يعتقد 44% من الألمان أنّ ماركوس زودر هو الأنسب لقيادة المحافظين في الانتخابات، في مقابل 15% للاشيت.

وتحولت هذه المنافسة، منذ أسبوع، إلى خلاف يُهدّد بتقسيم المعسكر الألماني المحافظ، في سياق تنحّي ميركل عقب انتخابات أيلول سبتمبر، بعد 16 عاما في السلطة.

وكان الرجلان أكّدا في البداية، رغبتهما في الاتّفاق بينهما على زعيم المستقبل، قبل نهاية الأسبوع.

وكتبت صحيفة ”بيلد“، أن ”كل واحد متمسّك بترشيحه“.

ويبدو أن ماركوس زودر أقلّ ميلاً إلى الاستسلام، وحصل الأحد على دعم منظمة الشباب المحافظين الألمان، بأغلبية كبيرة، وكذلك عبّر بعض قادة حزب ميركل عن دعمهم له.

وبالتالي قد يعود أمر اختيار الزعيم المقبل لليمين إلى النواب المحافظين من الحزبين، الذين يجتمعون، الثلاثاء، ويخشى العديد منهم على حظوظهم في الفوز بولاية جديدة في الانتخابات.

وفي هذه الحالة، ستزداد فرص ماركوس زودر.

وتُعتبر مواجهة من هذا النوع بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي أمرا نادرا، منذ التحالف الذي قام بين هذين ”الحزبين الشقيقين“ بعد الحرب.

لكن سبق أن تواجها بشدة على منصب المستشارية في عام 1980، وفي ذلك الوقت، كان البافاري فرانز جوزيف شتراوس هو الفائز مقابل مرشح الاتحاد المسيحي الديمقراطي هلموت كول.

وحذرت صحيفة ”بيلد“، من أن الحركتين ”تتقاتلان مع بعضهما“، بينما قالت مجلة دير شبيغل إن الأمر ”قد يصل إلى الانفصال“.

ميركل صامتة

خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدّد مسؤول محلي من الاتحاد المسيحي الديمقراطي مقرّب من لاشيت، بفسخ اتفاق معاهدة عدم الاعتداء المبرم بين الحزبين، والذي ينص على عدم تقديم الاتحاد المسيحي الديمقراطي أي مرشح في بافاريا مقابل أن يفعل الاتحاد الاجتماعي المسيحي الأمر نفسه، في سائر مناطق البلاد.

وحذر دينيس رادتكي بأنه ”إن كان زودر يريد فرض ترشحه للمستشارية، إن كان يريد تدمير الاتحاد المسيحي الديمقراطي، عندها فإن تموضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي في بافاريا يجب ألا يعود من المحرمات“.

في هذا الوقت، تبقى أنجيلا ميركل صامتة، بعد أن أعلنت عدم الرغبة في التدخل في مسألة خلافتها.

ومع ذلك، فهي تُعتبر مسؤولة جزئيا عن الخلاف الذي بدأ في نهاية فترة ”حكمها“، إذ إنها قضت على مدى سنوات على منافسيها الداخليين ومنعت بروز خلف طبيعي لها.

ويرى البعض في حزبها، أن عليها الآن التدخل لمنع هذه المعركة من إضعاف المعسكر المحافظ بشكل دائم قبل الانتخابات التشريعية.

وبعد إدارتهما غير المنتظمة لأزمة الوباء العالمي، وتكبدهما انتكاسة انتخابية في اقتراعين محليين مؤخرا، يواجه الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، فضيحة اختلاس أموال مرتبطة بشراء كمامات طبية.

وبلغ الاضطراب ذروته كما تكشف استطلاعات الرأي الأخيرة: فتحالف الحزبين لا يحصد حاليا سوى 26% إلى 28,5% من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أيلول سبتمبر، أي أقلّ بعشر نقاط من شعبيته في شباط فبراير، وفي انهيار حاد لهذه النسبة منذ العام الماضي، عندما بلغت 40%.

وبات حزب الخضر ينافس المعسكر المحافظ، بعد أن سجّل ارتفاعا في شعبيته منذ الانتخابات الأوروبية عام 2019، وهو يحلم بانتزاع المستشارية من الاتحاد الديمقراطي المسيحي.