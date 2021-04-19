إيران تتهم أوروبا بازدواجية المواقف بشأن الاتفاق النووي

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، فرنسا وبريطانيا وألمانيا – وهي دول تشارك في مفاوضات فيينا – بأنها ”تمارس ازدواجية في المواقف“.

ووصف حضور الوفد الإيراني في المفاوضات النووية الجارية في فيينا منذ أيام بشأن الاتفاق النووي، بالأمر ”الإيجابي“.

وقال زاده في مؤتمر صحفي: ”نريد أن نرى عملياً في محادثات فيينا آليات تنفيذ واشنطن للاتفاق النووي، خاصة رفع العقوبات، وحضور الوفد الأمريكي في فيينا أمر إيجابي ويظهر إدراك واشنطن لأسس العودة للاتفاق النووي“.

وأضاف: ”كنا واضحين في فيينا وطلبنا رفع كافة أشكال العقوبات، والطرف الآخر بات يدرك أن عليه التراجع“، مشددا على أن ”إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة“.

وتابع زاده: ”شهدنا تقدماً في محادثات فيينا وصرنا على المسار الصحيح، لكن ذلك لا يعني التوصل لاتفاق نهائي“، مضيفاً ”لدينا مفاوضات صعبة في فيينا بهذه المرحلة، لكننا سنواصل الطريق بناء على مصالحنا الوطنية“، معتبرا أن ”استهداف منشأة نطنز النووية وسط البلاد، عمل إرهابي نووي“، متوعداً باتخاذ بلاده الإجراءات القانونية اللازمة للرد عليه، ومؤكدا أن ”قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو الرد المناسب على الهجوم“.

من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ميخائيل أوليانوف ”إن المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي دخلت مرحلة الصياغة“.

وكتب أوليانوف في حسابه عبر ”تويتر“، أن ”الطريق ما زال طويلاً قبل اتخاذ خطوات عملية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، لكن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق في فيينا دخلت مرحلة الصياغة“.

وبدأت إيران الخميس الماضي الجولة الثالثة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين من أجل التوصل إلى تفاهم جديد بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الـ 8 من أيار/مايو 2018 وتشديد العقوبات على طهران.