عقب انتقادات حادة.. روسيا تقرر نقل نافالني للمستشفى

أعلنت مصلحة السجون الروسية، يوم الإثنين، أنها قررت نقل السياسي المعارض أليكسي نافالني، الذي يخوض إضرابا عن الطعام، إلى مستشفى مخصص للسجناء.

وقالت مصلحة السجون في بيان، إن حالة نافالني (44 عاما) الصحية ”مُرضية“، مضيفة أنه ”يخضع لفحص طبي يومي“.

ويأتي قرار نقل نافالني للمستشفى عقب انتقادات أمريكية وأوروبية لتدهور الوضع الصحي لنافالني، وسط تلويح بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، وضع نافالني الصحي ”المقلق جدا“.

ونافالني مضرب عن الطعام منذ الـ31 من آذار/ مارس، احتجاجا على ظروف اعتقاله السيئة، واتهم إدارة السجن بمنعه من الحصول على عناية طبية وأدوية في حين أنه يعاني من انزلاق غضروفي مزدوج بحسب محاميه، وأكد أطباؤه الأحد أنهم منِعوا من زيارته.

وأكدت زوجته يوليا التي زارته الأسبوع الماضي أنه خسر 9 كيلوغرامات منذ بدء إضرابه عن الطعام. وكتبت المتحدثة باسم المعارض كيرا يارميش على تويتر: ”العالم بأسره يتكلم عن أليكسي. وحده بوتين وأطباء السجن يتصرفون وكأن شيئا لم يكن“.

وطالب أطباء مقربون من نافالني السبت بالسماح لهم برؤيته فورا، محذرين من أنه قد يصاب بسكتة قلبية ”في أي لحظة“ بسبب وصول نسبة تركيز البوتاسيوم في دمه إلى مستوى ”حرج“. ودعوا إلى نقله فورا إلى قسم العناية الفائقة.

وبحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“ كانت سلطات السجون الروسية ترفض السماح لنافالني بأن يقوم طبيب من اختياره بتقييم حالته الصحية، وقالت إن ”الزعيم الروسي المعارض يتلقى المساعدة الطبية اللازمة، ويعامَل مثل جميع السجناء الآخرين وفقاً للقانون“.