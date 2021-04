إصابة 5 بجروح "خطيرة" إثر إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار في متجر خمور بمدينة ”شريفبورت“ بولاية لويزيانا الأمريكية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت محطة ”كيه.إس.إل.إيه“ التلفزيونية التابعة لمحطة ”سي.بي إس“ في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح خطيرة.

BREAKING: At least 5 people shot in Shreveport, Louisiana pic.twitter.com/OpuIVfdTf7

