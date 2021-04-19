إصابة 5 بجروح "خطيرة" إثر إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار في متجر خمور بمدينة ”شريفبورت“ بولاية لويزيانا الأمريكية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت محطة ”كيه.إس.إل.إيه“ التلفزيونية التابعة لمحطة ”سي.بي إس“ في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح خطيرة.

BREAKING: At least 5 people shot in Shreveport, Louisiana pic.twitter.com/OpuIVfdTf7 — BNO News (@BNONews) April 19, 2021

ولم يُعرف على الفور المسؤول عن إطلاق النار.

وقالت المحطة الأمريكية إن 4 من المصابين الخمسة، كانوا خارج المتجر، بينما كان شخص واحد داخل المتجر عندما وقع إطلاق النار.

وأشارت إلى أن السلطات وصفت الإصابات بأنها ”تهدد الحياة“.

ولفتت إلى أن 11 وحدة شرطة انتشرت في المكان الذي وقع فيه الحادث في نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

ويأتي هذا الحادث وسط جدل جديد بشأن السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة، مع تكرار حوادث إطلاق النار.