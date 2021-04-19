صحفي إيراني: العميد فلاح زاده قد يتولى منصب نائب قائد فيلق القدس

رجح الصحفي الإيراني المقرب من معسكر التيار المتشدد، علي حجازي، أن يتولى العميد محمد رضا فلاح زاده منصب نائب قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وذلك على خلفية وفاة العميد محمد حجازي.

وكتب علي حجاز وهو من مؤيدي ”سعيد جليلي“ عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني (هيئة حكم) اليوم الاثنين، ”يقال إنه العميد محمد رضا فلاح زاده المساعد الحالي لقائد فيلق القدس لشؤون التنسيق، قد يصبح في منصب قائد الفيلق خلفاً للعميد محمد حجازي“.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان له مساء الأحد عن وفاة العميد حجازي جراء نوبة قلبية مفاجئة، فيما شكك بعض الصحفيين المعارضين بهذه الرواية.

والعميد محمد رضا فلاح زاده يبلغ من العمر 59 عاماً وهو من أهالي مدينة يزد وسط إيران، وهو قائد عسكري وسياسي، ويشغل حالياً منصب المساعد الحالي لقائد فيلق القدس لشؤون التنسيق، كان شغل منصب حاكم محافظة يزد من عام 2007 وحتى 2013.

وخلال الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980 واستمرت ثماني سنوات، كان فلاح زاده أحد القادة المركزيين للحرس الثوري، وبعد الحرب تولى قيادة فرقة الفجر التاسعة عشرة، وفيلق محافظة يزد التابع للحرس الثوري، كما تولى قياد قوات الحرس الثوري بمحافظة أصفهان وفارس.

كما شارك العميد فلاح زاده في الحرب التي اندلعت بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه.