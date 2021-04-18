الغموض يلف سبب وفاة نائب قائد فيلق القدس محمد حجازي

نفى محمد مهدي همت، نجل القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني محمد إبراهيم، أن تكون وفاة نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي بسبب نوبة قلبية، كما ذكر الحرس الثوري في بيان له مساء الأحد.

وكتب محمد مهدي همت في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”لم تكن وفاة حجازي بسبب أزمة قلبية“.

وأضاف وهو يخاطب خامنئي ”قائدي هذا الجندي هو أيضا فداء لك، أقدم تعازيي، وأنا أيضا فداء لك“، من دون أن يوضح أسباب وفاة نائب قائد فيلق القدس الذي يبلغ من العمر 65 عاماً.

فيما قالت مواقع إخبارية معارضة منها إذاعة ”فردا“، إن سبب وفاة العميد محمد حجازي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بينما رجح الصحافي الإيراني المعارض، ”بهنام قلي بور“، رداً على تغريد مهدي همت الذي وصف العميد حجازي بـ“الشهيد“، بأن يكون الأخير قد تم اغتياله أو قتله في سوريا أو العراق، مضيفاً ”علينا أن ننتظر الأخبار القادمة“.

فرزند ابراهیم همت اعلام کرد مرگ حجازی ناشی از حمله قلبی نبوده و از وی به عنوان «شهید» نام برده است.

با این توییت، قوی‌ترین احتمال می‌تواند ترور حجازی یا کشته شدنش در سوریه یا عراق باید باشد.

باید منتظر خبر‌های بعدی بود. https://t.co/y2CkqNaiZZ pic.twitter.com/LpN9kujd7w — Behnam Gholipour (@beehnam) April 18, 2021

كما دشن إيرانيون موالون للنظام هاشتاغ ”الشهيد محمد حجازي“ وهي صفة يطلقها النظام على الأشخاص الذين يتم اغتيالهم أو قتلهم في المواجهات العسكرية خلال أداء الواجب.

وقال الحرس الثوري في بيان له مساء الأحد إن ”مراسم تشييع ودفن جثمان العميد حجازي ستتم في إطار الإجراءات والتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا“، من دون أن يحدد موعداً لمراسم التشييع والدفن.

وفي يناير من العام الماضي، تم تعيين العميد حجازي بمنصب نائب قائد فيلق القدس بعد تعيين الجنرال إسماعيل قائداً بمنصب قائد فيلق القدس عقب اغتياله الجنرال قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد.

و شغل العميد حجازي عدة مناصب بعد الثورة عام 1979، حيث تولى قيادة قوات الباسيج لمدة 10 سنوات، كما تم تعيينه من قبل المرشد علي خامنئي عام 2007 بمنصب رئيس الأركان المشتركة في الحرس الثوري، وفي عام 2008 كان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وقائد لواء ثار الله في طهران.

ولعب محمد حجازي أيضًا دورًا مهمًا في سياسات إيران الإقليمية، لا سيما في الحرب السورية، وقد شارك بشكل مباشر في الحرب السورية.