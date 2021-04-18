"ذا أوبزرفر": عقوبات بايدن ضد روسيا محاولة لترتيب فوضى عهد ترامب

قالت صحيفة ”ذا أوبزرفر“ البريطانية إن الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة بايدن على روسيا، الأسبوع الماضي، هي ”محاولة لترتيب الفوضى“ التي خلّفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكدت في مقالها الافتتاحي، اليوم الأحد، أن ترامب فشل في اتخاذ إجراءات انتقامية فورية أو أي إجراء على الإطلاق حيال قضية تلو الأخرى تتعلق بروسيا، منها التدخل في الانتخابات لعامي 2016 و2020، والهجمات الإلكترونية، واختراق الوكالات الحكومية، والشركات الأمريكية.

وذكر المقال أن“ترامب شكك في علاقة روسيا بهذه الأعمال العدائية رغم النتائج التي توصلت لها وكالات الاستخبارات الأمريكية، كما رفض بانتظام توجيه أي انتقاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضايا كدعمه للنظام القاتل في سوريا، وحوادث التسمم في سالزبوري 2018، واضطهاد الناشط المعارض أليكسي نافالني“.

واستنكرت الصحيفة ما وصفته بـ ”سلوك ترامب الخانع تجاه بوتين“، والذي وصفته بـ “ الخصم الخبيث الرافض لتقديم أي اعتذار للولايات المتحدة“، قائلة:“إن هذا السلوك يعد أحد أكبر الألغاز التي لم تحل في فترة رئاسته، ونأمل أن تظهر الإجابات عن هذا اللغز بمرور الوقت“.

وعلى الجانب الآخر، أشار المقال لاختلاف سلوك بايدن الذي“لا يشعر بمثل هذه القيود“، وأكد أن ”بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، كان قد حاول عبثًا إعادة ضبط العلاقات مع موسكو“.

وأردف المقال قائلًا:“من الواضح أن بوتين ليس سعيدًا بشأن العقوبات الأخيرة، التي تشمل طرد دبلوماسيين روس، وأيضًا تدابير تستهدف الشركات المتورطة في التجسس الإلكتروني، وحظر شراء البنوك الأمريكية للديون السيادية الروسية الجديدة“، وظهر رد فعل موسكو بسرعة بطرد دبلوماسيين أمريكيين.

وفي شرح بايدن لقرار العقوبات الروسية، استشهد بقائمة طويلة من المظالم الأمريكية، إذ أكد المقال أن بوتين حاليًا يختبر بايدن بفرض حشد عسكري على حدود أوكرانيا، مثلما اختبر أوباما بضمه غير الشرعي لشبه جزيرة القرم العام 2014.

وأكدت الصحيفة أن المنظور الغربي لسلوك بوتين هو أنه أصبح ”أكثر عدوانية“، وسواء أنه قام بغزو أوكرانيا أم لا، أو حرض على مزيد من العنف الانفصالي في دونباس، فقد نجح الرئيس الروسي إلى حد ما، في زعزعة استقرار الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في كييف وتسليط الضوء على الانقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا داخل الناتو.

وتابع:“كما تعكس إجراءات بوتين القمعية ضد شبكة المعارضة بقيادة أليكسي نافالني، الذي تعرض للتعذيب في السجن، ازدراء الرئيس الروسي لمخاوف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحالفه المتنامي مع الزعيم الصيني الاستبدادي، شي جين بينغ، الذي يكره الغرب أيضًا“.

واختتمت الصحفية مقالها بأن بايدن لا يتطلع لحلقة من التصعيد والصراع مع روسيا، حيث قال في أحد خطاباته:“نريد علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها“، وتابعت الصحيفة بالقول إن بايدن حتى في خلافه مع روسيا، دعا بوتين إلى عمل قمة على أرض محايدة لتسوية خلافاتهما أو على الأقل نزع فتيلها.

وقالت الصحيفة:“إن نهج بايدن الواقعي الواضح، على الرغم من أنه غير مرضٍ في بعض النواحي، إلا أنه يتمتع بميزة تجنب الاصطدامات المباشرة مع الدول العظمى“.