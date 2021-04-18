قناة عبرية: نتنياهو يتجه لقبول مقترح الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة

ذكرت القناة العبرية 12، اليوم الأحد، أن الكتلة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، تروّج لفكرة إجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء بعد فشل التوصل لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة حزب ”الليكود“.

وبحسب القناة العبرية، فإن نتنياهو يدرك أن زعيم حزب ”الصهيونية“، بتسلئيل سموتريتش، عنيد ويرفض الحصول على دعم من القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، والتي بدونها لن يستطيع رئيس الوزراء المكلف نتنياهو تشكيل حكومته.

ورأت القناة أن زعيم حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر مُصر على عدم الانضمام لنتنياهو، لذلك يتم طرح مبادرة جديدة لـ 16 يومًا المتبقية من التفويض.

وأوضحت أن المبادرة وُلدت لدى زعيم حزب ”شاس“ أريه درعي، وطرحها أمام زعيم قائمة ”يمينا“ المتطرفة نفتالي بينيت، كما أنه طرحها عدة مرات مع نتنياهو، في الأسبوع الماضي، حيث تنص على إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء لمرة واحدة، دون انتخابات الكنيست.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو، اقتنع بالمبادرة، ويأمل مع بينيت أن تكون له أغلبية للفوز بها، ولأجل هذا تم عقد اجتماع مطول اليوم بين درعي وبينيت.

واعتبرت، أن اقتناع نتنياهو نابع من قناعته أن حكومة بينيت ويائير لابيد زعيم حزب ”يوجد مستقبل“ أمر حتمي، وأن القائمة العربية الموحدة ستدعم هذه الحكومة، وتفضلها على خوض انتخابات خامسة.

وذكرت القناة، أن هذه الطريقة قديمة جديدة في انتخاب رئيس الوزراء، حيث تم من خلالها انتخاب 3 رؤساء وزراء سابقًا، بما في ذلك نتنياهو في ولايته الأولى في العام 1996.