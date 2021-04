قالت السلطات الأمريكية إن ثلاثة أفراد على الأقل قتلوا اليوم الأحد في حادث إطلاق رصاص ”مستمر“ في مدينة أوستن في ولاية تكساس.

Multiple #ATCEMS, @AustinFireInfo & @Austin_Police assets responding/on-scene of a declared Active Attack/Shooter incident in the 9600 blk of Great Hills Trl (11:42); #ATCEMSMedics advising 3 patients with GSW injuries all three with CPR in progress. Avoid the area. MTF…

— ATCEMS (@ATCEMS) April 18, 2021