روسيا تستدعي سفير جمهورية التشيك بخصوص طرد الدبلوماسيين

ذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن وزارة الخارجية الروسية استدعت اليوم الأحد سفير جمهورية التشيك بخصوص طرد براغ دبولماسيين روسا.

وطردت براغ أمس السبت 18 دبلوماسيا روسيا الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الروسية إلى التعهد اليوم الأحد بأن ”تتخذ إجراءات انتقامية ستجبر من يقفون وراء هذا الاستفزاز على أن يدركوا تماما مسؤوليتهم عن تقويض أسس العلاقات الطبيعية بين الدولتين“.

وكانت جمهورية التشيك قد قالت إن جاسوسين روسيين متهمين بمحاولة تسميم بغاز أعصاب في بريطانيا عام 2018 وراء تفجير أوقع قتلى في مستودع ذخيرة في التشيك عام 2014.

وأضافت جمهورية التشيك أنها أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بأنها تشتبه في أن روسيا وراء الانفجار.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المسألة في اجتماعهم غدا الإثنين.

وهذا هو أكبر خلاف بين براغ وموسكو منذ انتهت عام 1989 الهيمنة السوفيتية التي استمرت عقودا على شرق أوروبا.

وهو يُضاف إلى التوترات المتنامية بين روسيا والغرب عموما التي يرجع جزء منها إلى الحشود العسكرية الروسية على حدود روسيا الغربية وفي منطقة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014 بعد تصاعد القتال بين القوات الحكومية الأوكرانية وقوات موالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقالت روسيا إن اتهامات براغ منافية للمنطق لأنها حملت قبل ذلك ملاك المستودع مسؤولية الانفجار الذي وقع في منطقة فربتيس على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة.

ووصفت موسكو قرارات طرد الدبلوماسيين بأنها ”استمرار لسلسلة إجراءات معادية لروسيا اتخذتها جمهورية التشيك في السنوات الأخيرة“، متهمة براغ ”بالسعي لاسترضاء الولايات المتحدة على خلفية العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا“.

شحنة أسلحة

قال وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الخارجية التشيكي، يان هاماتشيك، إن المحققين يرون أن الانفجار كان يستهدف شحنة أسلحة بعد مغادرة المستودع عندما كانت في طريقها إلى بلغاريا على الأرجح.

وقالت الشرطة التشيكية إنها تبحث عن رجلين سافرا إلى جمهورية التشيك قبل أيام من وقوع الانفجار باسمي ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف.

وكان هذان هما الاسمان المستعاران اللذان استخدمهما ضابطان في جهاز المخابرات العسكرية الروسي اتهمهما الادعاء البريطاني بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مدينة سالزبري الإنجليزية عام 2018، ونجا سكريبال وابنته لكن شخصا آخر لقي حتفه.

ونفى الكرملين ضلوع روسيا في الحادث، ومازال المهاجمان طليقين.

وقال هاماتشيك: ”الشرطة كانت تعلم بأمر الشخصين منذ البداية، لكنها لم تكتشف أنهما من أعضاء الوحدة 29155 في المخابرات العسكرية الروسية إلا عندما وقع هجوم سالزبري“.

وأوضح أن براغ ستطلب مساعدة موسكو في استجوابهما وإن كانت لا تتوقع منها أن تتعاون.

وذكرت صحيفة ريسبكت الاستقصائية الأسبوعية التشيكية أمس السبت أنه وفقا لمحققي الشرطة فقد كانت شحنة الأسلحة متجهة إلى تاجر بلغاري يُعتقد أنه يزود أوكرانيا بالسلاح في وقت كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يقاتلون القوات الحكومية في شرق أوكرانيا.

وأوردت الصحيفة والإذاعة العامة التشيكية اسم تاجر سلاح بلغاري وهو رجل قال مدعون بلغار إن عملاء من روسيا حاولوا قتله وفشلوا عام 2015.

وقال موقع (سيزنامزبرافي دوت سي.زد) الإخباري إن شحنة الأسلحة ربما كانت متجهة إلى معارضين سوريين.

خطيرة وخبيثة

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر إن المسؤولين في التشيك ”كشفوا إلى أي مدى سيذهب (جهاز) المخابرات الروسية في محاولاته لتنفيذ عمليات خطيرة وخبيثة“.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن الحلف سيدعم جمهورية التشيك في الوقت الذي تحقق فيه في ”الأنشطة الخبيثة“ لروسيا، والتي كانت جزءًا من نمط ”السلوك الخطير“.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ”يجب أن يُقدم المسؤولون للعدالة“.

كما عرضت الولايات المتحدة دعمها لبراغ.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على روسيا لتدخلها في الانتخابات الأمريكية العام الماضي والقرصنة الإلكترونية وتهديد أوكرانيا وغيرها من الإجراءات، الأمر الذي دفع موسكو للرد.