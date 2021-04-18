تقرير : السياسة الأمريكية الجديدة تحرج الجزائر بشأن ملفي الحراك الشعبي وحقوق الإنسان

اعتبر تقرير نشره موقع ”موندافريك“ الفرنسي المتخصص في الشأن الأفريقي، أنّ تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة في الجزائر، يضع السلطات هناك في حرج، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والحراك الشعبي.

ويأتي تعيين السفيرة الجديدة بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، بالمنصب الشاغر منذ أغسطس/ آب 2020، خلفا للسفير جون ديشينت، الذي كان آخر ممثل للولايات المتحدة في الجزائر، ومقربًا من الديمقراطيين على عكس نظيره في العاصمة المغربية الرباط، ديفيد فيشر، المقرب جدا من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي كان رفيقًا له في لعبة الجولف، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أنّ ”السفيرة الجديدة في الجزائر إليزابيث مور أوبين تعرف الجزائر جيدا، حيث كانت تعمل كنائب للسفير الأمريكي بين عامي 2011 و2014.

وبين التقرير، أنّ ”السفيرة الجديدة تعرف جيدا الأعمال الداخلية للنظام الجزائري، ولديها إجادة كاملة للغة الفرنسية، ما يمنحها سهولة في الاتصال بالموظفين السياسيين في البلاد“.

وتركت هذه الدبلوماسية رفيعة المستوى منصبًا حساسًا داخل وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تم تعيينها مديرة لمكتب شؤون الشرق الأدنى، وفقا للتقرير.

واعتبر التقرير، أنّ ”تعيين إليزابيث مور أوبين، الذي يعكس تحول إدارة بايدن في العديد من القضايا الموروثة من إدارة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو“.

وبحسب التقرير، فإن هذا التعيين يضع السلطات الجزائرية في حرج بسبب ما ورثته السفيرة من مواقف الولايات المتحدة المؤيدة للحراك ضدّ السلطة في الجزائر.

ويدين التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر في 30 مارس/ آذار الماضي، حول وضع حقوق الإنسان، والذي يغطي الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، السلطات الجزائرية في هذا الصدد.

ويسرد تقرير وزارة الخارجية، سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن في الجزائر، كما يشير إلى القيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير والصحافة.

وأثار التقرير الأمريكي القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان التي شملت الاحتجاز التعسفي والسجناء السياسيين والافتقار إلى الاستقلال وحياد العدالة والتدخل غير القانوني في الخصوصية الفردية والقيود الشديدة على حرية التعبير والصحافة بما في ذلك قوانين التشهير الجنائية واعتقال الصحفيين وحجب المواقع“، وفق ما يذكره التقرير.

وبالعودة إلى تقرير موقع ”موندافريك“ الفرنسي، فإن“وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين يميل إلى العودة في ملف الصحراء إلى مواقف أقل التزامًا من تلك التي اتخذها سلفه مايك بومبيو، حيث أعلن في 29 مارس/ آذار أن بلاده تدعم المفاوضات السياسية، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية“، في خطوة اعتبرت كترضية للجزائريين، .

وخلص التقرير إلى القول إنّ ”نهج بلينكين يمثّل فرصة سانحة للجزائر لا سيما أن التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في منطقة الساحل والصحراء لا يزال يمثل أولوية“.