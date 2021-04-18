صحيفة عبرية: أمريكا مستاءة من تفاخر إسرائيل باستهداف إيران

كشف تقرير لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تلقت رسائل استياء من الإدارة الأمريكية بسبب تفاخر تل أبيب بالهجمات التي تنفذها ضد أهداف إيرانية، في الوقت الذي بدأت طهران وواشنطن حوارات غير مباشرة بينهما في فيينا.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نقلت في الأيام الأخيرة، رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية، عبّرت من خلالها عن استيائها من الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية، في موازاة بدء حوار غير مباشر بين واشنطن وطهران في فيينا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية عبرت عن غضبها، بسبب ”التفاخر“ في إسرائيل في أعقاب الهجمات ضد إيران، مشيرة إلى أن ”هذا الأمر يحرجهم ومن شأنه المس بالمفاوضات مقابل طهران“.

وتعتقد إدارة بايدن، أن الهجوم الأخير على المنشأة النووية الإيرانية في نطنز، والذي نُسب إلى إسرائيل، وقرار إيران الانتقامي بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪، يمكن أن ينسف المفاوضات الجارية الهادفة إلى استعادة اتفاق 2015 لكبح تطلعات طهران النووية، وفقا للصحيفة العبرية.

وتأتي هذه الرسائل الأمريكية في ظل التحضير لزيارة سيقوم بها رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، لواشنطن في الأسابيع القريبة المقبلة، في إطار حوار إستراتيجي بين الجانبين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك ساليفان.

وفي ذات السياق، سينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والإسرائيلية ”الكابنيت“، اليوم الأحد لأول مرة بعد توقف لشهرين لمناقشة التصعيد الأخير مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع للكابنيت الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيركز على تقارير متعددة تتعلق بتكثيف تخصيب اليورانيوم من قبل إيران.