مقتل 5 جنود وفقدان 60 إثر هجوم على قاعدة عسكرية في نيجيريا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أسفر هجوم شنه متشددون مرتبطون بتنظيم داعش على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، عن مقتل 5 جنود نيجيريين وإصابة 4 آخرين وفقدان حوالي 60 جنديًا، بحسب ضابطين السبت.

ألحق مقاتلو تنظيم داعش في غرب أفريقيا الهزيمة بالقوات التي كانت متمركزة في قاعدة عسكرية بقرية كامويا التي تبعد 35 كيلومترًا من بيو بولاية بورنو في شمال شرق البلاد.

وقال أحد الضابطين لوكالة فرانس برس: إن ”المتشددين قتلوا خمسة جنود وجرحوا أربعة في الهجوم على قاعدة كامويا“.

وأكد الضابط الثاني هذه الحصيلة، مشيرا إلى أنهم ألحقوا الهزيمة بقوات المعسكر ودمروه.

وتابع: ”عاد حتى الآن 41 جنديا بينما لا يزال 58 في عداد المفقودين ويعتقد أنهم فروا خلال الهجوم“، مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية ”لتحديد مكان الجنود المفقودين“.

وقرية ”كامويا“ هي مسقط رأس قائد الجيش النيجيري الجنرال يوسف توكور بوراتاي، وتستهدف لهذا السبب باستمرار من قبل المتشددين، مما أدى إلى إقامة قاعدة عسكرية.

وبين يومي السبت والأربعاء، نفذ عناصر تنظيم ”داعش في غرب أفريقيا“ الذين انشقوا عام 2016 عن بوكو حرام، سلسلة من الهجمات على داماساك، وهي مدينة إستراتيجية على حدود بحيرة تشاد الواقعة على الحدود بين نيجيريا والنيجر، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وفرار 65 ألفا آخرين.

كما أحرقوا العديد من المباني، ومنها مراكز الشرطة والعيادة ومكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويشهد شمال شرق نيجيريا منذ 2009 نزاعا دمويا وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام، أدى إلى نحو 36 ألف قتيل ومليوني نازح.

وطالت هجمات المتشددين، منذ ذلك الحين النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.