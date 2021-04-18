ابنة المعارض الروسي أليكسي نافالني تقول إنه بحاجة إلى طبيب

دعت ابنة المعارض الروسي المضرب عن الطعام أليكسي نافالني، السلطات الروسية اليوم الأحد إلى السماح لطبيب بعلاج والدها في السجن، وذلك بعد يوم من تحذير مجموعة من الأطباء من أنه معرض للإصابة بالفشل الكلوي.

وكتبت ”داشا“ ابنة نافالني التي تدرس في جامعة ستانفورد على تويتر ”اسمحوا لطبيب برؤية والدي“.

وكانت نقابة طبية على صلات بنافالني، قد قالت أمس السبت: إن ”حالته حرجة“ في ضوء فحوص طبية أظهرت أن كليتيه قد تصابان بالفشل قريبا مما قد يؤدي إلى سكتة قلبية.

ونافالني معارض شرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأ إضرابه عن الطعام يوم 31 مارس آذار، احتجاجا على رفض سلطات السجن تقديم الرعاية الطبية الملائمة له من ألم حاد في الظهر والساق، على حد قوله.

وتقول سلطات السجن: إنها قدمت لنافالني الرعاية الطبية الملائمة، لكن السياسي المعارض البالغ من العمر 44 عاما رفضها، وأصر على أن يتولى علاجه طبيب يختاره من خارج السجن، وهو طلب قوبل بالرفض.