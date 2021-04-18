إيران تخطط لحظر دخول الصحفيين ووسائل الإعلام المؤيدة للعقوبات ضدها

كشف عضو البرلمان الإيراني ناصر موسوي لارجاني، اليوم الأحد، عن تسلم رئاسة البرلمان خطة لحظر دخول الصحفيين ووسائل الإعلام المؤيدة للعقوبات المفروضة على طهران، إلى الأراضي الإيرانية.

وقال لارجاني، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إنه ”تم تسليم رئاسة البرلمان خطة برلمانية لحظر دخول الصحفيين ووسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية الداعمة للعقوبات المفروضة على طهران“.

ولم يكشف لارجاني عن تفاصيل الخطة، التي من شأنها أن تحد من دخول الصحفيين الأجانب العاملين في وسائل الإعلام إلى إيران.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات قاسية وواسعة على النظام الإيراني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي 2018، فيما تجري مفاوضات منذ فترة في العاصمة فيينا بهدف إعادة إحياء العمل بالاتفاق الموقع 2015.

وفي تقرير صدر مطلع يناير/كانون الثاني، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن إيران تذيلت قائمة حرية الصحافة من جديد في التقرير الخاص بعام 2020، وحلت بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في أحدث مؤشر لحرية الصحافة.

وجاء في تقرير المنظمة أن إيران كانت واحدة من أكثر دول العالم قمعا للصحفيين على مدار أربعين عاما ماضية، مع سيطرة الدولة الصارمة على الأخبار والمعلومات وما لا يقل عن 860 صحفيا وناشطاً تم سجنهم أو إعدامهم منذ عام 1979.