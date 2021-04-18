إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل واليونان وقعتا أكبر صفقة دفاعية بينهما، في مجال الدفاع الجوي، إذ بلغت قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار دولار أمريكي.

وذكرت الوزارة أنه ضمن الصفقة ”ستقوم شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية بموجب عقد قيمته نحو 1.65 مليار دولار“.

وقالت إلبيت، إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز إم-346 وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية، والذي يضم عشرات الطائرات من طراز إم-346 وتي-6 لمدة 20 عاما تقريبا.