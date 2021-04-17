عراقجي من فيينا: أمامنا طريق صعب

كشف كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، إن أمام بلاده طريقا صعبا بشأن التوصل إلى تفاهمات فيما يتعلق بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكتب عراقجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ مساء السبت عقب جولة محادثات بين إيران ومجموعة 4+1، ”، يبدو أننا الآن في الطريق الصحيح، لكن أمامنا طريق صعب“.

وأضاف عراقجي ”من السابق لأوانه التنبؤ بالنتيجة. ستواصل مجموعات الخبراء العمل الجاد لتوضيح القضايا المهمة“.

ولم يكشف عراقجي عن الطريق الصعب الذي تواجهه إيران في المفاوضات الجارية في فيينا.

وبدأت إيران الخميس الماضي الجولة الثالثة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين من أجل التوصل إلى تفاهم جديد بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 8 من آيار/مايو 2018 وتشديد العقوبات على طهران.

وفي وقت سابق من السبت، نقل التلفزيون الإيراني نقلاً عن مصدر مطلع قوله ”إن إيران لن تقبل بتقسيم العقوبات إلى قابلة للرفع وأخرى للتفاوض وقسم غير قابل للرفع و موقفها ثابت في ضرورة رفع جميع العقوبات دفعة واحدة“.

واعتبر المصدر الذي وصفه التلفزيون الحكومي بالمطلع إن ”رفع جميع العقوبات هو السبيل الوحيد لإنقاذ المحادثات الجارية في العاصمة فيينا“، مبيناً إنه ”يجب على أمريكا رفع جميع العقوبات التي فرضتها على إيران بعد العام 2015، لا سيما بعد تنفيذ الاتفاق النووي“.

وستواجه هذه المفاوضات صعوبات عديدة خصوصاً بعدما أقدمت إيران الثلاثاء الماضي على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة في خطوة انتقدتها الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة واعتبروها ”استفزازية“.