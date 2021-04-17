في حال فشل نتنياهو.. هل يمنح الرئيس الإسرائيلي "كتلة التغيير" فرصة تشكيل الحكومة؟

في ظل غموض موقف النائب جدعون ساعار، زعيم حزب ”أمل جديد“ اليميني الليبرالي، بشأن الدعوات التي وجهها حزب ”الليكود“ وزعيمه بنيامين نتنياهو إليه للعودة إلى الحزب، طرحت قناة ”أخبار 12“ العبرية، مساء السبت، سؤالا بشأن إذا ما كان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيمنح بالفعل التفويض إلى يائير لابيد زعيم حزب ”هناك مستقبل“، أو نفتالي بينيت زعيم حزب ”يمينا“، بعد نهاية المهلة القانونية الممنوحة لنتنياهو؟، أم أنه سيحرمهما من هذه الفرصة؟.

ويحتاج نتنياهو إلى انضمام ساعار إلى ائتلافه ليحقق أغلبية 61 نائبا، ومن ثم يعلن نجاحه في تشكيل الحكومة اليمينية من دون الحاجة إلى أصوات نواب حزب ”القائمة العربية الموحدة“ بزعامة النائب منصور عباس، وكان قد توجه بالأمس علنا إلى ساعار داعيا إياه للعودة إلى الحزب الذي انشق عنه قبل أربعة أشهر.

معضلة ساعار

تتحدث مصادر في حزب ”الليكود“ عن حزمة من الامتيازات التي يعتزم نتنياهو عرضها على ساعار، من بينها تعيينه كقائم بأعمال رئيس الوزراء، كما سيعرض عليه منح أحد نواب حزبه، وهو ذئيف إلكين، منصب رئيس الكنيست.

ووفق تقرير موقع ”سروغيم“، تدور حاليا مفاوضات مكثفة بين نتنياهو ونفتالي بينيت زعيم ”يمينا“ حول الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها حزبه، منها الدفاع والخارجية، بينما تؤكد مصادر أن بعض الحقائب مثل القضاء والمالية تواجه خلافا داخليا في حزب السلطة، الذي يصر على الاحتفاظ بهما وعدم منحهما لحزب بينيت.

وفي ظل الأزمة القائمة بين نتنياهو ورؤساء الأحزاب التي يفترض أن تشكل معه الحكومة، يبقى الحديث عن احتمال عدم التوصل إلى حلول قائما، لا سيما وأن هناك تأكيدات بأن عودة ساعار إلى حزب ”الليكود“ أمر بعيد المنال، وأنه جاد للغاية في مسألة تغيير سلطة نتنياهو.

كتلة التغيير تستعد

وفي الجانب الآخر، تجري اتصالات أخرى بقيادة يائير لابيد زعيم ”هناك مستقبل“، وصيف الانتخابات الأخيرة بواقع 17 مقعدا، إذ تتردد أنباء عن اجتماعات مكثفة مع قادة ما تسمى ”كتلة التغيير“، على أساس أن هناك احتمالا كبيرا بفشل نتنياهو، ومن ثم يسعى لابيد لغلق جميع الثغرات تحسبا لانتقال التفويض إليه بعد نهاية مهلة الـ 28 يوما التي حصل عليها نتنياهو، ولم يتبقَ منها سوى 17 يوما.

الصحفي عاميت سيغال أشار عبر قناة ”أخبار 12″، يوم السبت، إلى أن قائمة ”الصهيونية الدينية“ بزعامة بتسلئيل سموتريتش ما زالت مستعدة لانتقال التفويض إلى ”كتلة التغيير“ لو أصر نتنياهو على ضم حزب ”القائمة العربية الموحدة“ إلى الائتلاف، وقال إن الأجواء السائدة داخل الحزب هي أنه ”لو تشكلت حكومة تضم هذا الحزب، أو تحظى بتأييده من الخارج، من الأفضل أن تكون حكومة يسار – وسط وليست حكومة ينتمون إليها، وأن يكون اليمين بمنأى عنها“.

لكن القناة تحدثت عن قضية في غاية الأهمية تصرف الأنظار عن فشل نتنياهو حتى الآن والاستعدادات التي تجري في ”كتلة التغيير“، وتوجهها صوب الرئيس الإسرائيلي نفسه، إذ تساءلت إذا ما كان مستعدا لنقل التكليف بعد نهاية المهلة القانونية الممنوحة لنتنياهو؟.

ونوهت القناة إلى أن الرئيس ريفلين قد يرفض نقل التكليف لـ“كتلة التغيير“ بزعامة بينيت أو لابيد، وسط احتمال إعادة التكليف إلى الكنيست ليحدد بنفسه المرشح الذي يحظى بأغلبية 61 نائبا.

وعللت ذلك بأن الائتلاف الذي سيشكله الثنائي بينيت – لابيد سيكون ائتلافا ضيقا يعتمد على 58 نائبا، إضافة إلى دعم كتلة عربية من خارج الائتلاف، أي أن موقف هذه الكتلة يشبه تماما موقف نتنياهو حتى اللحظة، هذا لو انضم إليه بينيت، ومن ثم ربما يصدر ريفلين قرارا يحول دون أن تشكل الكتلة الأخرى الحكومة وينقل التكليف إلى الكنيست.