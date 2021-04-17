نائب إيراني: البرلمان لا يعلم بما يجري في المحادثات النووية بفيينا

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، يوم السبت، إن البرلمان لا علم له بما يجري في المحادثات النووية بين إيران ومجموعة ”4+1″، التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح، في حديثه لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن ”البرلمان يجهل مضمون المحادثات الجارية في فيينا لإحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأنه يجب التحقق مما قيل لنا عن تلك المحادثات“.

وأضاف ذو النوري أن ”وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه كبير المفاوضين عباس عراقجي قَدِما إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية قبل بدء المحادثات في فيينا، لكننا لسنا على علم بتفاصيل المباحثات التي يريدون إجراءها“.

وأوضح النائب الإيراني المتشدد ”أنه ينبغي التحقق مما قيل لنا عن محادثات فيينا، وأن اللجنة البرلمانية ليس لديها أحد في المحادثات والوفد الإيراني لا يشرح لنا ما يجري“.

من جانبه، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي، الأسبوع الماضي، إن فريق التفاوض الإيراني يجب ألا يعتبر القضايا ”سرية“، وأن محتوى المحادثات يجب أن يكون متاحا للمشرعين حتى لا يحدث ”شيء مثل ما حدث في الاتفاق النووي“.

بدوره، ذكر رئيس مركز البحوث البرلمانية علي رضا زاكاني، في تغريدة على موقع ”تويتر“ يوم الأحد الماضي، أن ”من أكبر مشاكل المحادثات السابقة في الاتفاق النووي إخفاء وتناقضات الرئيس حسن روحاني والمفاوضين الإيرانيين، الأمر الذي تسبب في ثماني سنوات من الدمار الهائل للشعب الإيراني“.

وتعبر تصريحات أعضاء البرلمان، الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، عن انعدام الثقة في الجهاز الدبلوماسي لحسن روحاني، حيثُ يقولون إن الحكومة تحاول الوصول إلى اتفاق متسرع قبل نهاية ولايتها، ومساعدة فصيلها الموالي للحكومة في الانتخابات المقبلة، وهو اتهام تنفيه الحكومة.

ومنذُ يوم الخميس الماضي تجري إيران الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في فيينا؛ بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، ورفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب رئيسها السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو من عام 2018.

ومساء اليوم السبت، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي: إن ”هناك تفاهما جديدا ومشتركا وتقاطعا ملموسا في وجهات النظر بدأ يتشكل ضمن محادثات فيينا، والطريق بات أكثر وضوحاً“.

وأوضح للتلفزيون الإيراني: ”وصلنا لمرحلة تسمح بتدوين نص جديد يشمل رفع العقوبات والخطوات النووية، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات الجدية العالقة ولا بد من حلها خلال الجلسات المقبلة“.