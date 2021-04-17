كبير المفاوضين الإيرانيين يرى "تفاهما جديدا" في محادثات فيينا رغم الخلافات

نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية في فيينا قوله، اليوم السبت، إن تفاهما بدأ يظهر في المفاوضات رغم استمرار وجود ”خلافات شديدة“.

وقال عباس عراقجي لوسائل الإعلام الحكومية: ”يبدو أن تفاهما جديدا آخذ في الظهور، وثمة تفاهم بين الطرفين بشأن الهدف النهائي، لكن الطريق ليس سهلا وهناك بعض الخلافات الشديدة“.

وفي وقت سابق اليوم، قال مبعوث الصين للمفاوضات إنها ستستمر، وإن بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق وافقت على تسريع العمل بشأن قضايا تشمل العقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة.

وقال وانغ تشون سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين، بعد اجتماع بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق المبرم عام 2015: ”سنواصل، اتفقت كل الأطراف على تسريع الوتيرة بشكل أكبر، في الأيام المقبلة، من خلال الانخراط في عمل أكثر موضوعية وشمولا، فيما يتعلق برفع العقوبات، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الصلة“.