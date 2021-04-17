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نقابة أطباء: المعارض الروسي المسجون نافالني معرض للإصابة بفشل كلوي
تاريخ النشر: 17 أبريل 2021 13:09 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2021 14:20 GMT

نقابة أطباء: المعارض الروسي المسجون نافالني معرض للإصابة بفشل كلوي

قالت نقابة أطباء تربطها صلات بمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني، اليوم السبت، إنه يتعرض بشكل متزايد لخطر فشل كلوي وإن بصره يتدهور بعد أكثر من أسبوعين من

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المصدر: رويترز

قالت نقابة أطباء تربطها صلات بمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني، اليوم السبت، إنه يتعرض بشكل متزايد لخطر فشل كلوي وإن بصره يتدهور بعد أكثر من أسبوعين من إضرابه عن الطعام.

ورفض نافالني (44 عاما)، وهو معارض بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول الطعام اعتبارا من يوم 31 مارس/ آذار احتجاجا على رفض سلطات السجن تقديم العلاج المناسب له من ألم حاد في الظهر والساق على حد قوله.

وقالت ألكسندرا زخاروفا وهي ممثلة نقابة تحالف الأطباء التي تعتبرها السلطات جماعة نشطاء ”حالته حرجة حقا“.

وأشارت إلى فحوص حصل عليها أعضاء النقابة من محاميه قائلة إنهم لم يفحصوه بأنفسهم.

وقالت لرويترز: ”رأينا الفحوص، سيئة جدا جدا“.

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