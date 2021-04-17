تقرير: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل عدة مرات التوقف عن التحرش بإيران

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خاطبت إسرائيل عدة مرات، خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبت منها التوقف عن التحرش في إيران، واصفة الثرثرة في هذا الموضوع بالأمر الخطير المحرج.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن شبكة ”N12″ تقريرًا يفيد بأن إدارة بايدن تشعر“بعدم الارتياح“ فيما يتعلق بالعملية الإسرائيلية الأخيرة في نطنز ، مشيرة إلى أن الثرثرة الإسرائيلية الأخيرة بهذا الشأن أمر ”خطير“ و“محرج“.

وأفاد التقرير بأن البيت الأبيض كرر الرسالة عدة مرات، مدعيًا أن التقارير المستمرة من المسؤولين الإسرائيليين بشأن إيران أعاقت المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي جديد محتمل.

وبحسب ما ورد، فقد انزعج مسؤولو الأمن الإسرائيليون من الرد الأمريكي، مدركين أن هذه المعضلة يمكن أن تضغط على الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني​​ الذي لم يجتمع منذ فبراير، يوم الأحد، لمناقشة القضية.