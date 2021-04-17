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إيران تنشر للمرة الأولى هوية المتهم بتفجير منشأة نطنز النووية (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 17 أبريل 2021 10:07 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2021 11:20 GMT

إيران تنشر للمرة الأولى هوية المتهم بتفجير منشأة نطنز النووية (صور وفيديو)

نشر التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، صورة للشخص المتهم بتفجير منشأة نطنز النووية، الواقعة وسط البلاد، والتي أعلنت طهران عن تعرضها لحادث، فجر الأحد الماضي. وذكر

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المصدر: طهران-إرم نيوز

نشر التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، صورة للشخص المتهم بتفجير منشأة نطنز النووية، الواقعة وسط البلاد، والتي أعلنت طهران عن تعرضها لحادث، فجر الأحد الماضي.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن ”منفذ الهجوم يدعى رضا كريمي، ويبلغ من العمر 43 عاما، وتمكن من الهروب خارج إيران قبل استهداف منشأة نطنز النووية“، مضيفا أن ”قوات الأمن (الاستخبارات)، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقاله وإعادته إلى إيران عبر الطرق القانونية“.

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والإثنين الماضي، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن مسؤول مطلع في وزارة الأمن (الاستخبارات)، قوله إنه ”تم تحديد سبب الاضطراب في النظام الكهربائي لمنشأة نطنز النووية“، الواقعة وسط إيران.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد الماضي، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة نطنز النووية، مشيرة إلى أن ”الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث“.

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واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم على منشأة نطنز؛ ما أدى إلى توقف بعض أجهزة الطرد المركزي في المنشأة، بالإضافة إلى وقف عملية تخصيب اليورانيوم.

وردت طهران على هذا الهجوم برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي خطوة رفضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، في ظل مفاوضات جارية مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا؛ بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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