فيينا.. اجتماع لاستعراض تقريري القضايا النووية ورفع العقوبات عن إيران (فيديو)

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، اليوم السبت، عن أن اجتماعًا سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا، مساء السبت، لمراجعة واستعراض تقريري لجنة الخبراء حول رفع العقوبات والقضايا النووية.

وقال عراقجي:“قررنا عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي حتى نتمكن من مراجعة آخر التطورات والاستماع إلى تقرير مجموعات العمل للبت بكيفية المضي قدمًا“.

وأضاف الوزير أن“مشاوراتنا ستتواصل اليوم في اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات متعددة الأطراف لاستعراض تقريري لجنتي الخبراء حول رفع العقوبات والقضايا النووية“.

🎥 برگزاری نشست رسمی برجام تا ساعاتی دیگر عراقچی: رایزنی‌های ما امروز در گروه‌های کاری و ملاقات‌های چند جانبه ادامه پیدا خواهد کرد#JCPOA pic.twitter.com/VjHMGRk82R — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 17, 2021

من جانبه، قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية، ميخائيل أوليانوف، إن“العمل على استعادة الاتفاق النووي سيتواصل في فيينا تحت مظلة اللجنة المشتركة الاتفاق النووي“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم السبت، عن أوليانوف قوله إن“المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بطيئة لكنها مستمرة“، مضيفًا:“ستعلن نتائج اجتماعات فريقي الخبراء أمام اللجنة المشتركة، اليوم السبت“.

في السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن إعلان تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة %60 ليس مفيدًا، كما أنه يتناقض مع الاتفاق النووي، مضيفًا:“إننا سعداء بانخراط إيران في المحادثات غير المباشرة بشأن المضي قدمًا والعودة للاتفاق النووي الموقع 2015″.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي، في أيار/مايو 2018، وقامت بتشديد العقوبات على إيران، وتطالب الأخيرة الآن برفع العقوبات كافة قبل عودة إدارة الرئيس بايدن للاتفاق النووي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة الأنشطة الإيرانية.