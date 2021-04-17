تقرير: على بايدن التصرف بسرعة لإنقاذ محادثات فيينا

رأى موقع إخباري أمريكي، اليوم السبت، أن على الرئيس جو بايدن التصرف بسرعة للوصول إلى اتفاق مع إيران خلال المفاوضات الجارية في فيينا، قبل أن تنجح إسرائيل في إفشالها.

واعتبر موقع ”إنسايدر“ أن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران“معلق في الميزان، يصاحبه احتمال حصول طهران على سلاح نووي أو اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط“.

أسابيع حاسمة

وأعرب الموقع عن رأيه بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة، وأنه من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع مع إيران العام 2015 سيحتاج الرئيس جو بايدن إلى“التصرف بسرعة وجرأة لإزالة الفخاخ السياسية التي نصبها الرئيس السابق دونالد ترامب“.

وقال في تقرير:“تعد المحادثات الحالية في فيينا تطورًا مرحبًا به، وإشارة إلى أن كلا الجانبين يدركان أن المخاطر كبيرة، وأن الوقت قصير.. لكن طبول الحرب ما زالت تدق“.

وأضاف:“في نهاية هذا الأسبوع فقط، ورد أن إسرائيل هاجمت منشأة نووية رئيسة في إيران، على الأرجح، لإعاقة المفاوضات، وكذلك برنامج طهران النووي، والحقيقة أن هذا تذكير بمدى هشاشة هذه العملية الدبلوماسية، ومدى أهمية إنهاء المحادثات بنجاح قبل أن تؤدي الأعمال العدائية الأخرى إلى تعثرها“.

جدار خبيث

ولفت التقرير إلى أنه بالإضافة إلى إعادة فرض العقوبات على إيران، قامت إدارة ترامب ببناء“جدار عقوبات خبيث“ لغرض وحيد، وهو جعل عودة بايدن إلى الاتفاق النووي صعبة، حيث أصبح رفع العقوبات على النحو المطلوب بموجب الاتفاق النووي، يتطلب رفع بعض ما يسمى بعقوبات ”الإرهاب“ أيضًا.

وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن فريق بايدن ”يفهم أن جدار عقوبات ترامب يجب أن ينهار“، لافتًا إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين الشهر الجاري، والتي قال فيها:“نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لاتفاق 2015 بما في ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق“.

وقال التقرير:“من المؤكد أن رفع العقوبات الخبيثة التي لا تقوض الصفقة الإيرانية فحسب، بل تؤذي الشعب الإيراني، يتماشى مع القيم الأمريكية.. تلك العقوبات أعاقت قدرة المجتمع المدني على النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وألحقت الخراب بمعيشة الإيرانيين العاديين، وتسببت في انعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الأدوية والمعدات الطبية، خاصة وسط تفشي وباء كورونا“.

سلوك عدائي

وتابع التقرير:“في علاقاتها مع إيران يجب أن تسترشد الولايات المتحدة بالتعاطف والإنسانية المشتركة، وحماية مصالح أمنها القومي، ومن خلال تفكيك العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، سيكون لدينا الأساس لمعالجة سلوك إيران العدائي في المنطقة على نطاق أوسع، مع مساعدة المدنيين الإيرانيين على مواجهة الوباء الكارثي“.

وشدد التقرير على أنه“يجب على بايدن أن يكون جريئًا فيما يتعلق بسياسته مع إيران كما كان في السياسة الداخلية التي شملت اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الوباء والبنية التحتية والطاقة“.

وختم التقرير قائلًا:“هذا يعني إنفاق رأس المال السياسي لرفع عقوبات ترامب المخادعة حتى تتمكن جميع الأطراف من العودة إلى الامتثال.. بايدن بحاجة إلى التحرك الآن، قبل أن يغلق المسار الدبلوماسي، وتزيد احتمالات حصول إيران على سلاح نووي أو اندلاع حرب أخرى مكلفة في الشرق الأوسط، مما يهدد أجندة الرئيس بأكملها.. حان الوقت لنهج مبدئي تجاه إيران يحافظ حقًا على سلامة الأمريكيين“.