صحف عالمية.. إيران تستخدم تخصيب اليورانيوم لـ"الابتزاز".. وروسيا ترد على عقوبات بايدن

تناولت صحف عالمية صادرة، صباح اليوم السبت، العديد من الملفات، كان أبرزها تطورات الملف النووي الإيراني، في ظل إعلان طهران نجاحها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

كما أبرزت العديد من الصحف التوتر المتصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والذي كان آخر حلقاته فرض فرض إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات مشددة على موسكو، إلى جانب ظهور سلالة هندية من كورونا في المملكة المتحدة.

ابتزاز إيراني

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن الانخراط في الاتفاق النووي، الموقع العام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى، قام على مبدأين رئيسين، الأول أنه يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والثاني أن هناك حاجة له لتجنّب نشوب صراع في الشرق الأوسط.

وجاء في تحليل إخباري نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني:“كان خطر الحرب عنصرًا لتشجيع الولايات المتحدة للاتفاق النووي، لكن من غير الواضح ما الدليل بأن حربًا ستندلع في المنطقة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق“.

وأضافت:“في الوقت الذي روّج فيه أنصار إيران الاتفاق النووي للولايات المتحدة بناءً على أنه يبعد شبح الحرب، فإنهم لم يستخدموا نفس الحجة في التعامل مع الصين وروسيا“.

وتابعت:“استخدام إيران لتخصيب اليورانيوم يمكن اعتباره نوعًا من نهج المافيا.. كأن طهران تقول لإدارة بايدن: إما أن تتوصلوا إلى صفقة معنا، أو سنحرق الأرض“.

ورأت الصحيفة أن المبدأين السابق ذكرهما يستحقان قدرًا من إعادة التقييم، بعد مرور 6 سنوات على توقيع الاتفاق النووي، خاصة بعد أن أظهرت إيران أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم بأي وسيلة كي تحصل على تنازلات.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:“يبدو أن إيران روّجت للاتفاق النووي بصورة مختلفة مع روسيا والصين، وهو ما يفسر المكاسب التي ستحصل عليها الدولتان من الاتفاق“.

إجراءات روسية مضادة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن روسيا ستطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين من سفارتها في موسكو، حيث تأتي تلك الخطوة ردًا على الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا.

وجاء في تقرير نشرته، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني:“أعلنت روسيا أنها ستطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، وتمنع مسؤولين أمريكيين بارزين آخرين من دخول الدولة، ردًا على إجراءات أمريكية تم اتخاذها ضد موسكو، ما يعزز توتر العلاقات بين الدولتين“.

وأضافت الصحيفة:“حذّرت وزارة الخارجية الروسية واشنطن من أنه يتعين عليها أن تُظهر الحكمة، وتتخلى عن نهجها التصادمي، أو أنها ستواجه إجراءات عقابية أخرى، مثل إجبارها على تقليص بعثتها الدبلوماسية في روسيا إلى 300 شخص، مقارنة بـ455 موظفًا“.

وتابعت:“جاءت تلك الإجراءات التي اتخذتها روسيا بعد يوم واحد على العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة على 6 شركات روسية، من بينها شركات كبرى تعمل في الأمن السيبراني، نتيجة مزاعم قيامها بدعم أجهزة التجسس الروسية، بالإضافة إلى معاقبة أكثر من 30 شخصًا وكيانًا نتيجة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية“.

واختتمت الصحيفة قائلة:“تأتي العقوبات الروسية في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وموسكو، والتي حدثت مؤخرًا نتيجة سجن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، والحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، ولهجة التهديد المتبادلة بين الطرفين“.

كورونا الهندي

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن سلالة هندية لفيروس ”كورونا“ المستجد، بطفرات ربما تساعدها على تجنّب المناعة، تم اكتشافها في المملكة المتحدة للمرة الأولى، مع تراجع عدد الإصابات إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وجاء في تقرير للصحيفة:“تم تسجيل 77 حالة مصابة بالسلالة الجديدة B.1.617 حتى يوم 14 أبريل، 4 منهم في أسكتلندا، وفقًا لما أعلنته وكالة الصحة العامة في إنجلترا“.

وأضافت:“رغم تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، إلا أن المتغير الجديد أثار قلق بعض العلماء، لأنه يحتوي على طفرتين في البروتين الشائك، وهو جزء الفيروس الذي يهاجمه جهاز المناعة، مما قد يجعل من الصعب على دفاعات الجسم اكتشاف ذلك“.

وتابعت:“ومع ذلك، لم يثبت حتى الآن أن تلك السلالة الجديدة يمكن أن تصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا سابقًا بالمرض، ولا يزال يتعين على العلماء فهم ما إذا كانت السلالة الهندية تنتشر بشكل أسرع، حيث سبق فشل سلالات أخرى، مثل الجنوب أفريقية، والبرازيلية، في الانتشار بشكل كبير في المملكة المتحدة“.