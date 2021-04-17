بايدن: أمريكا واليابان متلزمتان بالتعاون لمواجهة "التحدي الصيني"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه عقد محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الجمعة وإن البلدين ملتزمان بالتعاون للتصدي للتحدي الذي تمثله الصين وقضايا من بينها كوريا الشمالية.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد محادثات مع سوجا مثلت أول قمة شخصية في فترة رئاسته.

وقال بايدن إن البلدين اتفقا على العمل معا في شبكات الجيل الخامس وسلاسل توريد أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم.

وأضاف ”أكدت أنا ورئيس الوزراء سوجا اليوم دعمنا الحازم للتحالف الأمريكي الياباني ولأمننا المشترك .

”ونحن ملتزمون بالعمل معا لمواجهة التحديات من الصين وفي قضايا مثل بحر الصين الشرقي ، وبحر الصين الجنوبي ، وكذلك كوريا الشمالية ، لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة في المستقبل“.